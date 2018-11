Barbecue-Weltmeisterschaft: Deutsches Team gewinnt Titel

Anzeige

Ein deutsches Team hat bei den World Food Championships in Alabama den ersten Platz in der Kategorie Barbecue geholt. Damit ist klar: Die weltbesten Griller kommen nicht aus den USA – sondern aus Bochum in Nordrhein-Westfalen.

Oliver Sievers und sein Team „BBQ Wiesels“ holten mit ihrem Gewinner-Rezept (T-Bone Lammsteak mit Kartoffelbrei und gegrilltem Gemüse) den ersten Platz. Die World Food Championships wurden in diesem Jahr zum siebten Mal ausgetragen. Fünf Tage lang ging es in Orange Beach in Alabama rund: Mehr als 500 Teams aus zwölf verschiedenen Ländern traten dabei an, um die Preise in zehn verschiedenen Kategorien unter sich auszumachen – neben Barbecue ging es unter anderem auch um die weltbesten Sandwiches, die weltbesten Meeresfrüchte, das weltbeste Hühnchen und die weltbesten Desserts. Insgesamt wurden 5.600 Gerichte zubereitet und bewertet. Für die Sieger gab es jeweils 10.000 Dollar Preisgeld. Unter den zehn Gewinnerteams kam nur ein Team nicht aus den USA: Die Barbecue-Champions aus Deutschland.

Gegen 60 Teams durchgesetzt

„Wir mussten uns in zwei Vorrunden allein gegen 60 Teams durchsetzen, um uns für die Endrunde, den Final Table, zu qualifizieren“, sagte Thorsten Brandenburg von den BBQ-Wiesels gegenüber der Rheinischen Post. „In den USA gibt es ein anderes Geschmacksprofil – und das ist schwer zu treffen.“ Mit einem Sieg habe daher keiner von ihnen gerechnet.

Im Frühjahr 2019 bekommen die zehn Champion-Teams Gelegenheit, ihren Gewinn zu verzehnfachen: Dann wird unter den Gewinnern der 100.000-Dollar-„Dish of a Lifetime“ gekrönt (übersetzt etwa die „Beste Mahlzeit des Lebens“). Auch Oliver Sievers und die BBQ-Wiesels sind mit dabei.