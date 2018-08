Beifahrer stirbt im Auto – mutmaßlich durch einen Schuss

Anzeige

Nittenau (dpa) – Ein Mann ist in Bayern während einer Autofahrt mutmaßlich von einem Projektil getroffen und tödlich verletzt worden. Der 47-Jährige sackte in Nittenau nördlich von Regensburg auf dem Beifahrersitz eines Autos zusammen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Unmittelbar vor dem Vorfall am Sonntag war die Fensterscheibe an der Beifahrertür zerborsten. Der 61 Jahre alte Fahrer des Wagens stoppte sein Fahrzeug, alarmierte den Rettungsdienst und versuchte, seinem Begleiter zu helfen. Der starb jedoch noch im Auto.

Die Polizei geht davon aus, dass das Opfer von einem Projektil getroffen wurde. Eine Obduktion der Leiche soll bei der Klärung helfen. Die Kripo ermittelt – unter anderem überprüfte sie Jäger, die am Sonntagvormittag in der Gegend auf der Jagd waren.