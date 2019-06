Chris Pratt heiratet Katherine Schwarzenegger

Anzeige

Montecito (dpa) – Der US-Schauspieler Chris Pratt (39, «Guardians of the Galaxy») und seine Freundin Katherine Schwarzenegger (29) haben geheiratet.

«Gestern war der beste Tag unseres Lebens! Wir wurden Mann und Frau vor Gott, unseren Familien und denen, die wir lieben», schrieb Pratt am Sonntag bei Instagram. Dazu veröffentlichte er ein Foto von sich in Anzug und Katherine Schwarzenegger in Brautkleid.

Wie das US-Magazin «People» zuvor berichtet hatte, gaben sich die beiden am Samstag bei einer privaten Zeremonie im kalifornischen Montecito das Jawort. Für die Tochter von Schauspieler Arnold Schwarzenegger (71) und Journalistin Maria Shriver (63) ist es die erste Hochzeit, für Pratt bereits die zweite. Der Schauspieler war zuvor mit seiner Kollegin Anna Faris (42) verheiratet. Aus dieser Ehe stammt sein sechs Jahre alter Sohn Jack.

Pratt und Schwarzenegger hatten sich bei der Premiere des Superhelden-Films «Avengers: Endgame» im April in Los Angeles erstmals als Paar bei einem solchen Ereignis in der Öffentlichkeit gezeigt. In dem Film spielt Pratt den Superhelden Star-Lord. Die beiden hatten Ende 2018 ihre Liebe öffentlich gemacht und sich wenig später verlobt.