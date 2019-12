Daniel Craig: Nie wieder Bond-Badehose

Anzeige

London (dpa) – Der Schauspieler Daniel Craig (51, «James Bond 007: Spectre») hat mit seinem wohl bekanntesten Bond-Outfit abgeschlossen. In seiner «007»-Premiere in «Casino Royale» 2006 trug er eine knappe, blaue Badehose beim Schwimmen im Meer.

«Ich möchte nicht wissen, wie viel Stück wegen dieser Szene verkauft wurden», sagte der Brite den Zeitungen der Funke Mediengruppe. «Jedenfalls habe ich mir geschworen, dass ich die nie wieder anziehe.»

Wie er bei solchen Szenen auf sein Publikum wirke, daran denke er nicht, sagte Craig weiter. «Für Rollen wie Bond muss ich mich fit machen, das ist Teil meines Jobs.» Doch ein Schauspieler, der überlege, wie er dabei rüberkomme, könne nicht richtig spielen.

Am 2. April 2020 startet der 25. Film «James Bond 007: Keine Zeit zu sterben» in den Kinos. Es ist der fünfte Film der Geheimagenten-Serie, in dem Craig mitspielt. Nach Angaben des Schauspielers soll es auch der letzte Bond-Film mit ihm in der Hauptrolle sein.