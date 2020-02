Den Rätseln der Sonne auf der Spur

Anzeige

Der erdnächste Stern birgt noch viele Geheimnisse. Wer die Evolution des Universums besser verstehen will, fängt am besten bei der Sonne an, die das Leben auf der Erde möglich macht und die hoch technisierte Zivilisation gelegentlich durch ihre heftigen Stürme bedroht.

Gleich zwei spektakuläre Forschungsmissionen sind derzeit unterwegs, um einige Rätsel des 4,5 Milliarden Jahre alten Feuerballs zu lösen. Die Raumfahrtbehörden ESA und Nasa versprechen bahnbrechende Erkenntnisse.

Seit diesem Montag ist die europäische Sonde Solar Orbiter im All unterwegs, für die unter anderem deutsche Forschungseinrichtungen wichtige Messinstrumente geliefert haben. Der fliegende Hightech-Roboter soll unter anderem untersuchen, wie unser Stern sein Magnetfeld und den Sonnenwind erzeugt.

Vorhersagen des Weltraumwetters sind schwierig

Mit ihrer hochauflösenden Optik soll die Sonde die Polarregionen der Sonne im Detail beobachten. Zudem hoffen die Forscher, die Physik der Heliosphäre – also der „Blase“ um unseren Stern herum – besser verstehen zu können. Das ist wichtig, um das sogenannte Weltraumwetter besser vorhersagen zu können, das unser Klima, die bemannte Raumfahrt und die Satelliten im Erdorbit beeinflusst.

Wenn alles nach Plan geht, wird Solar Orbiter in 1,5 Jahren der Sonne auf eine ungemütliche Distanz von nur 42 Millionen Kilometer nahekommen. Dies stellt die robuste Technik auf eine harte Probe, da sie Temperaturen von minus 180 bis plus 500 Grad Celsius standhalten muss.

Nasa-Sonde hört den Sonnenwind

Eine ähnlich knifflige Herausforderung muss die Mission Parker Solar Probe (PSP) bewältigen, die vor 17 Monaten gestartet ist. Die Nasa-Sonde soll die Antwort auf die Frage finden, warum die äußere Atmosphärenschicht der Sonne 300-mal heißer ist als ihre „Oberfläche“ – und warum der Strom von geladenen Teilchen in der solaren Korona auf Überschallgeschwindigkeit beschleunigt.

PSP wird kurz vor Weihnachten 2024 in nur 6,16 Millionen Entfernung von der Sonne durch die Korona fliegen und sich bis auf 1.400 Grad aufheizen. Vor vier Wochen meldete die Nasa, dass die Sonde die Geräusche von der „Geburt“ des solaren Windes gehört habe, der mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit von 1,6 Millionen Stundenkilometern durch das Sonnensystem fegt.