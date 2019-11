Der tiefe Fall des russischen „Napoleon“

Anzeige

„Die ideale Frau hatte sich in ein Monster aus einem Märchen verwandelt“, sagte weinend im Gerichtssaal der gedrungene Mann im alten roten Pullover und mit zerzausten Haaren. Ein schockierendes Verbrechen hält derzeit die russische Fünfmillionenmetropole St. Petersburg in Atem.

Ein renommierter Experte der französischen Kriegsgeschichte, landesweit bekannt als Napoleon-Darsteller in Nachstellungen von historischen Schlachten, soll seine junge Geliebte getötet, zerstückelt und Teile der Leiche im Fluss Moika versenkt haben. Angeblich wollte sich Oleg S. anschließend im Napoleonskostüm in der Peter-und-Paul-Festung inmitten einer Touristenmenge das Leben nehmen.

Der 63-jährige Wissenschaftler wurde in der Nacht zu Samstag von einem Rettungsdienst aus der Moika gezogen, nachdem ihn dort ein Taxifahrer gesehen hatte. Nach Medienberichten hatte der stark betrunkene und unterkühlte Mann einen Rucksack mit sich, in dem zwei abgetrennte Hände einer Frau lagen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stießen Polizisten dann auf den Kopf der 24-jährigen Anastasija A., mit der S. zusammen gelebt hat. Wenig später wurde aus dem Fluss ein großer Müllsack mit weiteren Überresten der Doktorandin geborgen.

Beziehungsstreit soll eskaliert sein

Oleg S. hat mittlerweile gestanden, seine Partnerin nach einem Streit erschossen und anschließend ihre Leiche mit Küchenmesser und Säge zerteilt zu haben. „Ich bereue es zutiefst, ich bin selbst schockiert. Sie war für mich wie eine Verlobte, die ich heiraten wollte“, zitierte den Tatverdächtigen das Internet-Portal Fontanka.ru. Nach Darstellung des geschiedenen Mannes war seine Freundin wütend geworden, nachdem er ihr mitgeteilt hatte, dass er das Wochenende mit seinen Kindern verbringen wollte. „Ich habe noch nie eine solche Aggressivität erlebt… sie hatte mich mit einem Messer angegriffen“, sagte S. vor Gericht. Er befindet sich zurzeit in Untersuchungshaft.

Der Fall des russischen „Napoleon“, wie ihn manche Zeitungen nennen, ist so prominent, dass sich der Kreml zu einer Stellungnahme genötigt sah: Ein Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin nannte das Verbrechen einen „ungeheuerlichen Akt des Wahnsinns“.

Tatverdächtiger fühlte sich gern als französischer Herrscher

Oleg S. soll mehr als 100 Bücher und Artikel zur Militärgeschichte Europas verfasst haben und ist Träger des französischen Ordens der Ehrenlegion. In der jedes Jahr nachgespielten Schlacht von 1812 zwischen Russen und Franzosen bei Borodino zeigte sich der Exzentriker gerne mit einem grimmigen Gesichtsausdruck, als Napoleon verkleidet, auf dem Rücken eines Pferdes – und ließ sich mit „Sire“ anreden.

„Er ist psychisch labil und verwandelt sich in einen anderen Menschen, wenn er die Uniform anhat“, erzählte der Zeitung Nowaja Gazeta ein Historiker, der seinen verhafteten Kollegen als „eitel und aufbrausend“ beschreibt. Studenten der St. Petersburger Universität, an der S. bis jetzt unterrichtet hatte, erinnern sich an den Dozenten als einen „besessenen Freak“ und „brillanten Erzähler“, der in den Vorlesungen ins Französisch wechselte und die Rolle seines großen Idols spielte. Seine Beziehung zu Anastasija A. soll kein Geheimnis gewesen sein. „Aber niemand dachte, dass er zu solch einem Verbrechen fähig ist“, zitiert Fontanka.ru einen Studierenden.

Nach offiziellen Angaben untersuchen Ermittler einen weiteren Verdachtsfall, in dem S. eine ehemalige Studentin verprügelt, bedroht und mit einem Bügeleisen-Kabel gewürgt haben soll. Im Gefängnis sagte der Historiker, dass er den Verstand verlieren könnte, wenn er seine Studien nicht bald fortsetzen würde – und bat um seine Lesebrille.