Die deutsche Seele des Big Ben

Es ist eine typische Londoner Szene: Menschen bleiben auf der Westminster Bridge stehen, legen fasziniert den Kopf in den Nacken, zücken das Handy und machen ein Bild. Klick. Millionenfach, tags und nachts, bei fast jedem Wetter.

Früher hörte man noch zu jeder vollen Stunde die Melodie von Händels „Messias“, vielen Uhrenliebhabern auch bekannt als die „Westminster Chimes“. Seit Beginn der großen Renovierungsarbeiten 2017 ist der Big Ben meistens stumm. Doch im nächsten Jahr soll das Wahrzeichen Großbritanniens wieder zum Leben erwachen. Was viele nicht wissen: Dass die Uhr des weltberühmten Glockenturms an der Themse im neuen Glanz erstrahlt, haben die Briten einer oberpfälzischer Glashütte zu verdanken.

Sie denken gerne groß im kleinen Waldsassen: Die mittelständische Traditionsfirma Lamberts aus der Nähe von Bayreuth hat in der Vergangenheit zahlreiche Kathedralen in USA, Kanada, England und Südkorea veredelt. Farbenprächtiges Lamberts-Glas schmückt heute den O’Hare-Flughafen von Chicago, das Laborgebäude des Karolinska-Instituts in Stockholm und die Metro Airport Station der chinesischen Stadt Shenzhen.

Bammel vor dem großen Auftrag?

Dennoch: Hat man als Unternehmer nicht ein wenig Bammel, wenn die Briten anfragen, ob man die ikonische Big-Ben-Uhr frisch verglasen könnte? Lamberts-Marketingleiter Robert Christ zögert keine Sekunde mit der Antwort: „Eigentlich nicht. Wir sind eine alte Firma mit sehr viel Erfahrung, und wir finden immer einen Weg, um die Wünsche unserer Kunden zu erfüllen.“

Der Wunsch aus London lautete: Die alte Uhr möglichst originalgetreu zu erneuern. Keine einfache Aufgabe, denn jedes der vier Zifferblätter des Big Ben hat einen Durchmesser von sieben Metern. Im Schneckentempo drehen die 4,3 Meter langen Minutenanzeiger in 55 Meter Höhe ihre Runden über einem aufwendig zusammengesetzten Mosaik aus insgesamt rund 1.300 milchweißen Glasplatten. Jedes Jahr legen die Anzeiger 190 Kilometer zurück.

112 Lampen leuchten in der Turmuhr

Damit die Zeit aus großer Entfernung immer gut ablesbar ist, wird die Mosaik von 112 Lampen in der Uhr angeleuchtet. Zugleich muss sie den Schein der außen angebrachten Strahler am Themseufer in einem brillanten, aber niemals grellen Licht zurückwerfen.

Lamberts mit seinen 70 Mitarbeitern ist Weltmarktführer für mundgeblasenes Glas. Bei diesem noch aus dem Mittelalter bekannten Verfahren wird die zähflüssige Glasmasse durch Drehen und Blasen an der Glasmacherpfeife aus dem Schmelzofen geholt und zu einem länglichen Ballon geformt. So entsteht die typische, leichte Bewegung in der Glasoberfläche. Anschließend wird der Glaszylinder aufgeheizt, geschnitten und aufgeklappt. Mit einem speziellen Stück Holz wird die wellige Tafel am Ende glatt gebügelt.

Mundgeblasenes Glas in 5.000 Farbtönen

Nur zwei weitere Mitbewerber weltweit würden heute diese Kunst beherrschen, erzählt Robert Christ im Gespräch mit den BNN. Sein Unternehmen bekam den prestigeträchtigen Auftrag dank alter Geschäftsbeziehungen ins Königreich und angeblich weil die beiden kleineren Konkurrenten mit der Waldsassener Produktvielfalt nicht mithalten konnten. Nach eigenen Angaben können über 5.000 verschiedene Farbtöne erzeugt werden.

Ungefähr zwei Jahre mit Unterbrechungen hätten die Big-Ben-Arbeiten in der denkmalgeschützten Ofenhalle aus dem Jahr 1906 gedauert, je ein Dutzend Lamberts-Mitarbeiter waren in dieser Zeit damit beschäftigt, das Glas zu blasen. Die 60 mal 90 Zentimeter großen, halbtransparenten Scheiben wurden dann in Holzkisten per Lkw nach London gebracht, wo sie jetzt von britischen Experten zusammengefügt werden.

Der mehrfach verschobene Brexit und die große Verunsicherung bei vielen europäischen Geschäftspartnern des Königreichs hätten keinerlei Auswirkung auf den Auftrag gehabt, sagt Robert Christ. „Wir wussten, dass es zu Verzögerungen beim Transport hätte kommen können, aber das ist bei solch einem Projekt nicht relevant.“

Wie mit der Sonne gemalt

Am Ende habe alles gut geklappt, die britische Seite sei mit dem Ergebnis sehr zufrieden gewesen. „Wir sind stolz auf unser Produkt“, freut sich der Marketingchef. Er beschreibt das mundgeblasene Glas von Lamberts mit den Worten des holländischen Künstlers Johan Thorn Prikker (1868-1932): „Mit dem farbigen Glas zu arbeiten, ist, wie mit der Sonne selbst zu malen.“

Die 1.300 Scheiben in der Big-Ben-Uhr – angeblich der größten und genauesten mechanischen Turmuhr der Welt – seien alles Unikate, jedes mit seiner besonderen Zeichnung und Struktur. Dennoch würden sie ein harmonisches, einheitliches Bild abgeben und ein angenehm weiches Licht erzeugen, erzählt der Fachmann.

Die Perfektion des Unperfekten

Wegen der typischen Lufteinschlüsse und Unregelmäßigkeiten sei mundgeblasenes Glas nie zu 100 Prozent perfekt. „Es ist aber gerade die von Menschenhand geschaffene Perfektion des Unperfekten, die eine große Anziehungskraft entfaltet.“ Das würde eine Maschine in der industriellen Fertigung niemals schaffen, versichert Christ: Ein Meister lege bei der Arbeit seine Seele in das Glas hinein, und genau das mache das Produkt in seinen Händen unverwechselbar.

Lamberts macht keine Angaben zum Finanzvolumen des britischen Auftrags, bezeichnet ihn aber als ein „Leuchtturm-Projekt“, das großes Renommee mit sich bringe und sich sehr gut in das bereits sehr imposante Portfolio des Unternehmens einfüge. Laut Robert Christ wird es keine Plakette am restaurierten Big Ben geben, auf der der Name seiner Firma stünde. Dies sei aber nicht so wichtig: „Die Experten in unserem Bereich wissen, dass wir ein Teil des Projekts waren.“

2021 sieht die Welt den neuen Big Ben

Umgerechnet 71 Millionen Euro investieren die Briten in die Renovierung ihres historischen Bauwerks. Noch umgibt ein fast 100 Meter hohes Gewirr von Gerüsten, Planen und Leitern den alten Turm mit seiner 13,7 Tonnen schweren Glocke. Bis Ende 2021 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein.

„Es ist ein wunderschönes Gefühl, zu wissen, dass wir das Glas für das Wahrzeichen Großbritanniens liefern durften, zu dem täglich unzählige Menschen hochgucken“, freut sich Robert Christ. Er will sich die große Uhr aus der Nähe angucken, wenn sie fertig ist.