Die Lochis freuen sich über ihre Entwicklung

Berlin (dpa) – Die Zwillinge Heiko und Roman Lochmann (19, Die Lochis) sehen ihre frühen YouTube-Videos als sehr wichtig für ihre eigene Entwicklung an.

«Natürlich, wenn wir uns so manche Sachen von ganz früher anschauen, dann denken wir so: ‚Was haben wir uns damals gedacht?’», sagte Roman Lochmann der Deutschen Presse-Agentur. «Aber am Ende des Tages hat uns auch das geprägt. Dazu stehen wir.»

Im Alter von zwölf Jahren hatte das Comedy-Duo den eigenen Kanal auf der Video-Plattform erstellt. «Ich liebe es, wenn man eine Entwicklung bei sich selbst sieht», sagte Roman Lochmann. «Und wenn ich die Sachen von früher anschaue, dann sehe ich auch eine Entwicklung und das ist schön.»

Am 31. August bringen die beiden ihr zweites Album heraus, mit dem Titel «#WhatisLife». «Wir wollen uns nicht verstellen, wir wollen einfach wir selbst sein», betonte Heiko Lochmann.