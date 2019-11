Die PR-Maschine der Queen hat versagt

Anzeige

Den britischen Windsors steht normalerweise eine der besten PR-Maschinen der Welt zur Verfügung. Kaum ein anderer Image- und Medienberater in dem großen PR-Universum beherrscht so gut die Kunst des royalen „spin“, um der Öffentlichkeit eine an sich verschlossene und altmodisch traditionelle Königsfamilie als fortschrittlich und hip zu verkaufen, wie die Mitarbeiter der „Royal Communications“.

Die ehrwürdige, bienenfleißige und stoische Queen einerseits, die modernen Prinzen William und Harry mit ihren glamourösen Familien andererseits. Das sind die Schokoladenseiten der Monarchie, mit der sie glänzen will. Nun ist es jedoch zum ersten Mal seit Jahren schief gegangen. Und wie!

Der nach dem Desaster mit der gescheiterten Ehe und dem tragischen Tod von Prinzessin Diana aufgebaute PR-Mechanismus des Buckingham-Palastes hat im Fall von Prinz Andrew versagt. Die Nummer Acht der Thronfolge hat sich in der Affäre mit dem pädophilen US-Multimillionär Jeffrey Epstein sehr ungeschickt verhalten. Andrew hätte besser beraten werden müssen.

Der mittlere Sohn der Queen hätte seine enge Verbindung zu Epstein nicht verschleiern und herunterspielen sollen. Statt den Verdacht zu erzeugen, dass er trotz aller Enthüllungen noch immer zu seinem verstorbenen Freund steht, hätte Andrew besser von Anfang an mit offenen Karten gespielt und öffentlich Reue gezeigt. Nach seinem desaströsen Interview kommt das zerknirschte „sorry“ nun viel zu spät. Der Schaden für das strahlende Image der Royals ist enorm, und es wird wohl Jahre dauern, um den unschönen Kratzer auf der Krone mithilfe von schönen Bildern glatt zu polieren.

Der Skandal kommt für das Königreich zu einer schlechten Zeit. Durch das Brexit-Drama und eine ungeplante Wahl ist das Land so gespalten und unsicher wie seit Jahren nicht mehr. Die solide und unerschütterliche Monarchie war für die Briten immer etwas, woran sie in den schlimmsten Stürmen festhalten konnten. Dieser Fels wackelt, und die Inselbewohner müssen sich die bange Frage stellen, ob und wie lange noch die 93-jährige Königin die Zügel in der Hand halten kann.