Fasten und ein Kreuz auf der Stirn: Woher kommt der Aschermittwoch?

Anzeige

Alle Jahre wieder markiert der Aschermittwoch das Ende des Faschings und den Beginn der Fastenzeit. Seine Wurzeln sind tief in der christlichen Tradition verankert: Ab dem sechsten Jahrhundert lässt sich ein an den Aschermittwoch geknüpftes Brauchtum belegen. Das Aschenkreuz auf der Stirn ist gar nicht mal so viel jünger.

Mit dem Aschermittwoch endet die bunte Narretei und ernstere Themen halten Einzug – oder sollen es zumindest: Der Tag steht im christlichen Glauben für den Auftakt der Fastenzeit – wobei Fasten dabei nicht nur bedeutet, für ein paar Wochen auf einige Lebensmittel zu verzichten: Im Christentum beginnt mit dem Aschermittwoch eine 40 Tage währende Zeit der Buße und der inneren Reinigung. Diese Zeitspanne erinnert an biblische Überlieferungen, denen zufolge Jesus 40 Tage fastend und betend in der Wüste verbracht haben und dort den Versuchungen des Satans widersagt haben soll.

Der Sonntag zählt nicht

Wer nachzählt, wird dabei feststellen: Zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag liegen nicht 40 Tage, sondern 45. Hintergrund ist eine Entscheidung des frühmittelalterlichen Papstes Gregor des Großen aus dem 6. Jahrhundert: Weil der Sonntag im christlichen Sinne kein Fastentag ist, beschloss er, den Beginn der Fastenzeit entsprechend auf den Mittwoch vorzuverlegen, damit die Zeitspanne von 40 Fastentagen eingelöst werden konnte – wodurch dann der Aschermittwoch in die Welt kam.

Das wahrscheinlich prominenteste Symbol des Tags – das Aschenkreuz – soll den Menschen auch an seine Vergänglichkeit erinnern. Im katholischen Aschermittwochgottesdienst spricht der Spender des Aschenkreuzes, das den Besuchern auf die Stirn aufgetragen wird, den Satz: „Bedenke Mensch, dass du bist Staub und zum Staub zurückkehrst.“

Asche symbolisiert Reinigung

Die Asche ist dabei nicht nur Symbol der Vergänglichkeit, sondern auch für Buße, Reue und Reinigung. Bis heute geläufig ist etwa der Spruch „Asche über mein Haupt“ als Schuldeingeständnis und als Bitte um Vergebung. Weil Asche zudem in früheren Zeiten oft als Grundlage für Reinigungslaugen genutzt wurde, steht sie exemplarisch auch für den Reinigungsprozess, den die Fastenzeit anstoßen soll.

Symbolcharakter hat auch die Asche selbst, die am Aschermittwoch zum Einsatz kommt: Sie wird durch das Verbrennen der Palmwedel gewonnen, mit denen in der Kirche am Palmsonntag der Einzug Jesu in Jerusalem gefeiert wird – in Ermangelung von Palmen greifen die Christen in nördlichen Breitengeraden dabei auf jeweils einheimische Hölzer zurück.

Ein Aschermittwoch der anderen Art

Neben dem religiös begründeten Aschermittwoch ist immer wieder auch vom „politischen Aschermittwoch“ die Rede: Beide Brauchtümer haben – abgesehen von ihrem zeitlichen Zusammenfall – wenig gemein. Der politische Aschermittwoch ist ursprünglich in Bayern verwurzelt, wo im Jahr 1580 Bauern bei einem Viehmarkt in Vilshofen an der Donau nicht nur über ihre Geschäfte, sondern in ziemlich heftiger Manier auch über politisch relevante Themen diskutiert haben sollen.

In der Folgezeit etablierte sich der Aschermittwoch als Tag politischer Debatten in Bayern, wo er nach Gründung der Weimarer Republik Gesprächsforum für Bauernparteien wurde. In der Bundesrepublik knüpften zunächst die Bayernpartei und die CSU an diese Tradition an, andere Parteien folgten später. Mittlerweile ist der politische Aschermittwoch nicht mehr auf Bayern beschränkt – so gibt und gab es prominente Veranstaltungen der großen Parteien beispielsweise auch in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein und im Saarland. Die Landes-FDP in Baden-Württemberg lädt etwa am 6. März 2019 in Karlsruhe zum politischen Aschermittwoch.

Freistellung für Kirchgang

Kennzeichen des politischen Aschermittwochs sind markige Worte, polemische Wortattacken auf die politische Konkurrenz und eine gewisse Bierzeltatmosphäre – womit er durchaus im Widerspruch zu den Attributen des ursprünglichen Aschermittwochs steht. Der ist in Deutschland zwar kein gesetzlicher Feiertag – allerdings haben Christen grundsätzlich das Recht, an diesem Tag für den Besuch eines Aschermittwochgottesdienstes eine Freistellung beantragen.