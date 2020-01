Förster aus Bayern ist Deutschlands bester Hirschrufer

Anzeige

Dortmund (dpa) – Der Förster Fabian Menzel aus Bayern ist in diesem Jahr Deutschlands bester Hirschrufer. Bei der europaweit größten Jagdmesse in Dortmund setzte sich der 40-Jährige am Freitag gegen elf weitere Imitatoren durch.

«Ich habe aus Jux und Dollerei mitgemacht», sagte der frisch gekürte Sieger aus Nüdlingen bei Bad Kissingen der Deutschen Presse-Agentur. «Das Hirschrufen ist ein großes Hobby.» Er sei zum vierten Mal bei der «Jagd & Hund» angetreten.

Bei der alljährlichen Deutschen Meisterschaft der Hirschrufer – ein Publikumsmagnet – kam diesmal Thomas Soltwedel aus Mecklenburg-Vorpommern auf Platz zwei. 2019 hatte er den Titel gewonnen. Auf Rang drei wählte die Jury Tasso Wolzenburg aus dem nordrhein-westfälischen Bad Laasphe.

Unter den Teilnehmern war nur eine Frau – Hildegard Zervos aus Nordrhein-Westfalen (Oberzier) wurde neunte. Die Konkurrenten mussten sich in drei Disziplinen messen und dabei etwa den «Schrei des Siegers nach dem Kampf» nachahmen. Veranstalter ist das Jagdmagazin «Wild und Hund».