Frau geht auf Mc-Donalds-Angestellte los, weil sie kein Ketchup bekommt

In Kalifornien hat die Polizei eine Frau festgenommen, die in einer Mc-Donalds-Filiale eine Angestellte attackiert und gewürgt haben soll. Der Grund der Attacke: Die 24-Jährige fragte nach Ketchup und wurde sauer, weil sie es nicht bekam.

Der Vorfall in der kalifornischen Stadt Santa Ana ereignete sich bereits Ende Oktober: Eine 24-jährige Frau stürmte am Abend kurz nach 23 Uhr in die Küche einer Mc-Donalds-Filiale und attackierte und würgte dort eine Angestellte. Nun hat die Polizei die Frau festgenommen, meldet der us-amerikanische Sender abc news (englisch). Die Attacke wurde von einer Überwachungskamera aufgenommen. Im Video ist zu sehen, wie die Frau nach dem Angriff von einem Mann nach draußen gebracht wird.