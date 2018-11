Frauentag soll gesetzlicher Feiertag werden – in Berlin

Anzeige

Wenn es um gesetzliche Feiertage geht, gehörte Berlin mit nur neun Feiertagen bislang zu den Verlierern unter den Bundesländern. Bereits 2019 könnte sich das jedoch ändern. Denn dann könnte der Frauentag am 8. März zum neuen gesetzlichen Feiertag werden – zumindest in Berlin.

Am Mittwoch haben sich in Berlin auch die Grünen als dritter Koalitionspartner neben der SPD und der Linkspartei im Berliner Landtag für den Internationalen Frauentag als neuen Feiertag ausgesprochen. Das teilten die beiden Fraktionschefinnen Antje Kapek und Silke Gebel am Mittwoch mit. Das letzte Wort haben zwar noch die Delegierten des Grünen-Parteitags am Samstag, doch gilt eine Zustimmung auch ihrerseits als wahrscheinlich. Wenn dann der Antrag schnell beim Abgeordnetenhaus eingebracht und beschlossen wird, könnte der 8. März bereits im kommenden Jahr in Berlin zu den arbeitsfreien Tagen zählen. Das würde sich besonders deshalb lohnen, weil der 8. März im nächsten Jahr auf einen Freitag fällt.

Frauentag gegen Reformationstag

Der Wunsch nach einem zusätzlichen Feiertag für Berlin treibt die Landespolitik schon länger um. Uneinig war man sich bislang jedoch beim Datum. Während sich SPD und Linkspartei schon früh für den Frauentag aussprachen, plädierten Arbeitgeberverbände und die evangelische Kirche für den Reformationstag am 31. Oktober. In allen ostdeutschen und nördlichen Bundesländern ist der Reformationstag bereits Feiertag. Nun könnten die Grünen jedoch das Zünglein an der Waage gewesen sein, das den Ausschlag für den Internationalen Frauentag als neuen Feiertag gibt.

Baden-Württemberg bei Feiertagen vorne mit dabei

In Baden-Württemberg werden in näherer Zukunft wohl weder der Internationale Frauentag noch der Reformationstag arbeitsfrei. Trotzdem steht das Land in Sachen Feiertage recht gut da. Mit zwölf arbeitsfreien Tagen im Jahr teilt sich Baden-Württemberg mit dem Saarland und Sachsen den zweiten Platz im Feiertags-Ranking. Nur Bayern hat mit 13 Feiertagen einen freien Tag mehr. In manchen überwiegend katholischen Gemeinden in Bayern können sich die Einwohner sogar über 14 Feiertage freuen.