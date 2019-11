Glücksatlas 2019: Badener sind erneut glücklicher als Württemberger

Anzeige

Die Menschen in Deutschland sind laut einer Untersuchung wieder zufriedener mit ihrem Leben und Badener sind noch immer glücklicher als Württemberger, doch der Abstand wird kürzer.

Im Vergleich der deutschen Regionen sind Tabellenführer und -schlusslicht gegenüber 2018 unverändert: Die zufriedensten Menschen sieht der Glücksatlas in Schleswig-Holstein (7,44 Punkte), die unglücklichsten in Brandenburg (6,76).

Deutschland geht es besser

Zwei Jahren mit leicht sinkenden Werten sei 2019 ein „Glückssprung“ auf ein neues Allzeithoch gemessen worden, heißt es im neuen Glücksatlas, dessen neunte Ausgabe am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Auf einer Skala zwischen 0 und 10 bewerteten die Befragten ihre Zufriedenheit im Schnitt mit 7,14 Punkten – etwas mehr als im Vorjahr (7,05).

Mehr zum Thema: Glücksatlas 2018 – Hohe Lebenszufriedenheit in Deutschland

Baden verliert einen Platz – liegt aber vor Württemberg

Wenn es um das Geld geht, ist Baden besonders glücklich. In der Kategorie „Haushaltseinkommen“ belegt die Region den zweiten Platz. Das passt laut Studie auch zu dem besonders hohen verfügbaren Einkommen von 24.552 Euro – das sei das zweithöchste deutschlandweit. In punkto Gesundheit nehmen die Badener ebenfalls einen Platz in den Top 3 ein.

Im Gesamtranking belegt Baden den Platz sieben. Im Vorjahr war es noch Platz sechs. Die Württemberger lagen 2018 noch auf Platz elf – jetzt sind sie in die Top Ten aufgerückt und liegen auf Platz neun. In punkto Arbeit sowie Wohnung und Freizeit haben die Württemberger die Nase sogar vorn. Am Ende zählt aber der Gesamtglücksdurchschnitt und der ist in Baden nach wie vor besser.

Mehr zum Thema: Dramatische Wohnungsnot – Wenn Furzfische die Mieten hochtreiben

Ostdeutschland nähert sich dem Glück im Westen

Auch das Lebensglück der Menschen im Osten Deutschlands erreiche mit 7,0 Punkten einen Höchstwert, schreiben die Autoren um den Professor für Finanzwirtschaft Bernd Raffelhüschen von der Uni Freiburg. Sie haben den Glücksatlas im Auftrag der Deutschen Post erstellt. Die Ost-Werte liegen demnach noch 0,17 Punkte hinter denen des Westens.

Löhne und viele Arbeitsplätze machen glücklich

Die Gesamt-Entwicklung sei etwa der niedrigen Arbeitslosenrate, guten Lohnabschlüssen und der soliden Gesundheit der Bevölkerung geschuldet, hieß es. Für den Report wurden Daten einer großen Langzeitstudie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und aktuelle eigene Erhebungen mit insgesamt mehreren Tausend Befragten ausgewertet.

dpa / ts