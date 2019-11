Greta Thunberg unternimmt Radtour mit Arnold Schwarzenegger

Anzeige

Santa Monica (dpa) – Klimaaktivistin Greta Thunberg (16) und Schauspieler Arnold Schwarzenegger (72) haben sich in den USA getroffen und eine Fahrradtour unternommen.

«Es war fantastisch, vergangene Woche meine Freundin und eine meiner Heldinnen zu sehen und mit ihr eine Fahrradtour rund um Santa Monica zu machen», schrieb Schwarzenegger am Dienstag bei Instagram. Dazu veröffentlichte der ehemalige Gouverneur von Kalifornien (2003-2011) und Gründer einer Umweltorganisation mehrere Bilder. Zudem habe er Thunberg seiner Tochter Christina vorgestellt.

Die junge Schwedin befindet sich seit Ende August in den USA und hatte sich auch mit Hollywood-Star Leonardo DiCaprio getroffen. Da die Weltklimakonferenz nun doch nicht in Chile, sondern in Madrid stattfindet, lotet die 16-Jährige derzeit aus, wie sie wieder nach Europa kommt. Einen Flug hat sie bereits ausgeschlossen.

Schwarzenegger und Thunberg waren sich bereits Ende Mai in Wien begegnet. Dort hielt die 16-Jährige eine Rede auf einer Klimakonferenz, die von Schwarzeneggers Umweltorganisation ausgerichtet wurde.