Hitze-Rekord in Deutschland geknackt: 40,5 Grad in Geilenkirchen

Anzeige

Der Hitze-Rekord in Deutschland ist gebrochen – wenn auch nur um 0,2 Grad. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, ist Geilenkirchen in Nordrhein-Westfalen nun der heißeste Flecken der Bundesrepublik – mit 40,5 Grad. Der bisherige Spitzenwert hielt vier Jahre. Im bayrischen Kitzingen wurden im Juli 2015 40,3 Grad gemessen.

Der Ort nördlich von Aachen geht damit in die Geschichtsbücher ein. Aber auch weiter südlich wurde die 40-Grad-Marke geknackt. In Saarbrücken kletterte das Thermometer auch über den magischen Wert. Der Höhepunkt der Hitzewelle ist übrigens noch nicht erreicht. Am Donnerstag soll es dem DWD zufolge nochmal heißer werden.

In Karlsruhe erhebt der DWD seit mehr als elf Jahren übrigens keine Klimadaten mehr: Die Wetterstation zog im Jahr 2008 nach Rheinstetten um. Nur das Karlsruher Institut für Technologie erhebt noch wissenschaftlich Klimadaten.

BNN/obit