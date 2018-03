Howard Carpendale hat heimlich geheiratet

München (dpa) – Gemeinsam standen sie schwere Zeiten durch: Nun hat Schlagersänger Howard Carpendale (72, «Hello Again») seine langjährige Lebensgefährtin Donnice Pierce geheiratet.

«Ich habe meine große Liebe geheiratet», sagte Carpendale dem Magazin «Bunte» in einem Interview. Demnach habe sich das Paar bereits am 12. März heimlich das Jawort gegeben. Carpendale und die US-Amerikanerin sind seit über 30 Jahren liiert.

Die überstandene Alkoholsucht seiner Frau habe in den beiden den Wunsch reifen lassen, nun auch den Bund der Ehe einzugehen, sagte der Sänger dem Magazin. «Donnice war alkoholkrank. Wir haben den Kampf gegen dieses Teufelszeug zusammen gewonnen, aber es hat verdammt lange gedauert.»

Carpendale sagte, er habe sich immer mitschuldig an der Sucht seiner Frau gefühlt. «Irgendwann habe ich Donnice ganz böse enttäuscht, was mir bis heute leidtut. Damals fing ihre Krankheit an. Deshalb musste ich da mit ihr durch», erklärte er.