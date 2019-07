Im Seniorenheim kennengelernt: Das älteste Hochzeitspaar der Welt?

Anzeige

Für wahre Liebe ist man eben nie zu alt: In den USA haben sich zwei Senioren das Ja-Wort gegeben. Das Besondere an dieser berührenden Geschichte: Der frischgebackene Ehemann John Cooks ist 100 Jahre alt, seine Frau Phyllis sogar schon 102. Die beiden lernten sich in einem Seniorenheim kennen.

Bekannt wurde die Geschichte durch einen Facebookpost des Seniorenheims, des Kingston Residence in der Kleinstadt Sylvania im US-Bundesstaat Ohio. Auf dem Foto blickt das Paar, das gemeinsam mehr als 200 Jahre alt ist, glücklich in die Kamera.

„Glückwünsche zu den Frischverheirateten“, schreibt das Kingston Residence dazu. „Es ist niemals zu spät, Liebe zu finden!!!“ In dem sozialen Netzwerk wurde das Foto zum Hit.

Laut des us-amerikanischen Nachrichtensenders 24News lernten sich die beiden Senioren vor rund einem Jahr kennen. Beide sind verwitwet. „Ich weiß, dass das etwas seltsam klingt für Leute in unserem Alter, aber wir haben uns ineinander verliert“, wird die 102-jährige Phyllis Cooks zitiert.

Die beiden verbringen in der Einrichtung für betreutes Wohnen viel Zeit miteinander, heißt es – sie essen gemeinsam und sitzen zusammen draußen und genießen die Sonne. Und auch den Humor haben die verliebten Senioren offensichtlich noch nicht verloren: Auf die Frage, was ihre liebste gemeinsame Aktivität ist, antwortet der 100-jährige John: „Nun, darüber sollte ich wahrscheinlich nicht sprechen.“