Jagd auf Ausländer? Passage in Stellenausschreibung sorgt für Aufregung

Eine auf den ersten Blick ziemlich seltsame Stellenausschreibung sorgt im Internet für Aufregung: Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld (in Sachsen-Anhalt) sucht einen Sachbearbeiter für das Jagdrecht. Zum Tätigkeitsprofil gehört auch die „Erteilung von Erlaubnissen für Ausländerjagdscheine“. Klingt absurd, hat aber eine einfache Erklärung.

Was ist denn da los in Sachsen-Anhalt? Das Amt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld hat vor kurzem eine Stellenausschreibung veröffentlicht. Gesucht wird ein Sachbearbeiter Jagdrecht. Bis hierhin alles kein Problem. Stirnrunzeln gibt es aber beim Lesen des Tätigkeitsprofils: Neben „Vorbereitung der und Teilnahme an Jägerprüfungen“, „Festlegung der Jagdbezirke“ und „rechtliche Prüfung von Jagdpachtverträgen“ steht da folgender Satz: „Erteilung von Erlaubnissen für Bundesjagd-, Ausländerjagd- und Tagesjagdscheine“.

Kuriose Formulierung, einfache Erklärung

Wie bitte? Ja, da steht tatsächlich „Ausländerjagdscheine“ – eine Entdeckung, die im Internet für einige Aufregung gesorgt hat. Grund für diesen seltsamen Ausdruck sind aber weder menschenverachtende Ansichten noch ein Tippfehler, sondern die deutsche Behördensprache. Tatsächlich gibt es den „Ausländer-Jagdschein“ schon seit den 50er-Jahren berichtet die Bild-Zeitung. Dabei handele es sich um eine Begrifflichkeit aus dem Bundesjagdgesetz, wird die Pressesprecherin des Landkreises zitiert. Die Auflösung findet sich dann in Paragraf 15 des Bundesjagdgesetzes: Beim „Ausländerjagdschein“ handelt es sich nicht um einen Schein für die Jagd auf Ausländer, sondern um einen Jagdschein für Ausländer. Problem gelöst. Halali!