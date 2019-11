Joachim Löw hat Respekt vor seinem 60. Geburtstag

Anzeige

Baden-Baden (dpa) – Fußball-Bundestrainer Joachim Löw (59) sieht seinem nächsten Geburtstag mit gemischten Gefühlen entgegen. «Ich mache mir am besten noch keine Gedanken darüber», sagte er in Baden-Baden der Deutschen Presse-Agentur: «Weil man hat schon ein bisschen Respekt vor dem Alter und der Zahl.»

Löw wird am 3. Februar nächsten Jahres 60 Jahre alt. «Das ist früher auch irgendwie das Rentenalter gewesen mit 60. Heute ist es vielleicht nicht mehr so», sagte Löw: «Am Ende ist es immer so, wie man sich fühlt.» Er bleibe daher «einigermaßen gelassen.»

Löw stammt aus Schönau im Schwarzwald. Er äußerte sich am Rande der diesjährigen Verleihung des Medienpreises Bambi des Verlags Burda in der Nacht zum Freitag in Baden-Baden.