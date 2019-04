Kiefer Sutherland über die US-Gesellschaft

Anzeige

Berlin (dpa) – Für Schauspieler Kiefer Sutherland (52) ist die Spaltung der US-Gesellschaft ein tiefgreifendes Problem. «Ich interessiere mich nicht so sehr für Donald Trump. Er ist eine Figur.

Mich interessiert, wie wir dorthin gekommen sind. Warum die Menschen so frustriert und wütend sind», sagte Sutherland der Deutschen Presse-Agentur.

Trotz erfolgreicher Wirtschaft komme der Wohlstand nicht bei der Mittelschicht an. Es gebe eine größere Oberschicht, gleichzeitig lebten viele Bürger nur vom Mindestlohn. Dies habe dazu geführt, dass Trumps Ideen auf fruchtbaren Boden getroffen seien. «Er ist nicht das Problem, er ist ein Symptom.»

Der kanadische Film- und Serienstar («Flatliners», «24») lebt schon lange in den USA und spielt in der Serie «Designated Survivor» den demokratischen US-Präsidenten Tom Kirkman. Am Freitag erscheint sein zweites Musikalbum «Reckless & Me», eine Mischung aus Country, Folk und Rock.