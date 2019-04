So ziemlich jeder, der täglich mit Passwörtern zu tun hat, kennt den Ärger: Wer seinen Code vergessen hat, kann Probleme bekommen – manche Geräte werden nach zu vielen Fehlversuchen für eine bestimmte Zeit gesperrt. Mit einem besonders aufsehenerregenden Beispiel hat nun der us-amerikanische Journalist Evan Osnos die Twitter-Gemeinde erheitert.

Der Autor des Magazins New Yorker hat sein dreijähriges Kind mit seinem iPad spielen lassen – und das versuchte mehrmals vergeblich, das Gerät zu entsperren. Das iPad sperrte die Passworteingabe. Und wegen der vielen vergeblichen Versuche kam eine Gesamtwartezeit von satten 25.536.442 Minuten zusammen – umgerechnet mehr als 48 Jahre.

Uh, this looks fake but, alas, it’s our iPad today after 3-year-old tried (repeatedly) to unlock. Ideas? pic.twitter.com/5i7ZBxx9rW

— Evan Osnos (@eosnos) 6. April 2019