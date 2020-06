Kinder fallen in Teich – Zweijähriger gestorben

Anzeige

Greven (dpa) – Nach dem Sturz zweier Kinder in einen Gartenteich im münsterländischen Greven ist ein zweijähriger Junge gestorben. Seine gleichaltrige Schwester befinde sich nach wie vor in einem sehr kritischen Zustand, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Münster der Deutschen Presse-Agentur.

Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht. «Es handelt sich um ein tragisches Unglück.» Weitere Angaben wollte der Sprecher aus Rücksicht auf die Familie nicht machen. Die beiden Kinder waren am Donnerstagnachmittag leblos in dem Teich entdeckt worden. Sie wurden in die Uniklinik Münster gebracht, wo der Junge starb.

© dpa-infocom, dpa:200626-99-576263/2