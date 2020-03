Mimi Fiedler: «Liebe ist nicht kompliziert»

Anzeige

Bad Vilbel (dpa) – Schauspielerin Mimi Fiedler (44) blickt dank Ehemann Otto Steiner entspannt auf ihr Liebesleben. «Mit Otto habe ich meine Seelenliebe gefunden, zum ersten Mal im Leben fühle ich mich richtig sicher. Die Liebe ist nicht kompliziert, das weiß ich jetzt», sagte Fiedler im Programm des Senders Hit Radio FFH.

Zuletzt war die Schauspielerin unter anderem in der RTL-Serie «Nachtschwestern» zu sehen. Aus der ARD-Krimiserie «Tatort», in der sie die Kriminaltechnikerin Nika Banovic in Stuttgart spielte, stieg sie 2018 aus. «Die Rolle war auserzählt, die Nika Banovic, die ich gespielt habe, die ist immer jung geblieben, aber ich bin in den zehn Jahren älter geworden, aber sie haben mich nicht älter werden lassen», sagte Fiedler rückblickend.