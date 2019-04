Nach tödlichem SEK-Einsatz in Salzgitter ermittelt Polizei

Anzeige

Salzgitter (dpa) – Nach einem SEK-Einsatz in Salzgitter mit einem Toten und dem anschließenden Fund einer Leiche sind viele Fragen offen. Am Freitag wollen die Beamten nun die Zusammenhänge klären, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilt.

Die Beamten waren nach einem Notruf am Donnerstagnachmittag zu einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Fredenberg gerufen worden. Dort hatte sich ein Mann verbarrikadiert. Er bedrohte nach den Angaben der Polizei die Beamten. Spezialeinsatzkräfte (SEK) stürmten schließlich die Wohnung. Sie wurden den Angaben zufolge ebenfalls mit einer Waffe bedroht. In der Folge sei auf den Mann geschossen worden, der dann starb.

Die Polizei durchsuchte anschließend die Wohnung des Mannes in einer benachbarten Straße. Dort fanden die Beamten eine männliche Leiche. Zur Todesursache konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Anfängliche Hinweise auf Sprengstoff in dieser Wohnung bestätigten sich nicht, wie es hieß.