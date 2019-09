Prince Harry besucht Geburtsklinik in Angola

Anzeige

Luanda (dpa) – Der britische Prinz Harry hat am sechsten Tag seiner Afrikareise die angolanische Hauptstadt Luanda besucht. Dort traf er am Samstag zunächst das Präsidentenpaar João und Ana Dias Lourenço.

Später sollte der Royal mit seinen Gastgebern ein Krankenhaus besuchen. In der Geburtsklinik unterstützt die First Lady ein Präventionsprogramm, das werdenden Müttern mit HIV helfen soll, das HI-Virus nicht an ihre Babys weiterzugeben. Trotz einer niedrigen Infektionsrate werde HIV in Angola relativ häufig von Müttern auf ihre Kinder übertragen, hieß es in einer Pressemitteilung des Königshauses. Anschließend sollte Harry nach Malawi weiterreisen.

Harry (35) und seine Ehefrau Meghan (38) sind seit Montag mit ihrem kleinen Sohn Archie auf einer zehntägigen Afrikareise, die in der südafrikanischen Hauptstadt Kapstadt begonnen hat. Harry war nach dem Auftakt in Kapstadt dann allein nach Botsuana und schließlich nach Angola geflogen, während der Rest seiner kleinen Familie in Südafrika geblieben war. Nach seinem Besuch in Malawi reist Harry am Montag nach Johannesburg – zurück zu Frau und Kind.