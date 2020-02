Prinz Harry und Jon Bon Jovi in den Abbey-Road-Studios

Anzeige

London (dpa) – Der britische Prinz Harry (35) hat am Freitag mit US-Rockmusiker Jon Bon Jovi in den legendären Abbey-Road-Studios in London offenkundig im Duett gesungen. So sah es zumindest in einem kurzen Videoclip auf dem Instagram-Accounts des Royals aus.

Die beiden sind darin vor einem Mikrofon zu sehen. Harry ist sichtlich nervös, atmet tief ein und reibt sich die Hände. Bon Jovi – mit Gitarre – zählt ein: «One, two, three» – doch der Clip endet, bevor etwas zu hören ist.

In den Abbey-Road-Studios hatten die Beatles die meisten ihre Alben aufgenommen. Der 57 Jahre alte Frontmann der Band Bon Jovi spielt dort gemeinsam mit einem Chor seine Single «Unbroken» als Hymne für Harrys «Invictus Games» ein. Der Sportwettbewerb für kriegsversehrte Veteranen wird dieses Jahr im Mai im niederländischen Den Haag ausgetragen. Im Jahr 2022 kommen die Spiele nach Düsseldorf. Die ersten «Invictus Games» fanden 2014 in London statt. Es folgten unter anderem Toronto und Sydney.

Harry und seine Frau Meghan (38) hatten im Januar angekündigt, sich von ihren royalen Aufgaben teilweise zurückzuziehen und «finanziell unabhängig» zu werden. Später einigten sie sich mit dem Königshaus auf einen klaren Bruch. Demnach verzichtet das Paar von April an auf die Anrede «Königliche Hoheit» und nimmt keinerlei offizielle Aufgaben mehr für die Royals wahr. Auch die Marke «Sussex Royal», die Harry und Meghan seit ihrer Hochzeit verwendet haben, soll verschwinden. Die «Invictus Games» und weitere wohltätige Initiativen will das Paar aber weiterhin betreuen.