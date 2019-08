Schweinsteiger und Ivanovic haben ihr zweites Kind bekommen

Anzeige

Chicago (dpa) – Der Fußball-Star Bastian Schweinsteiger (35) und die Ex-Tennisspielerin Ana Ivanovic (31) haben ihr zweites Kind bekommen – wieder ist es ein Sohn. «Unser Junge hat einen kleinen Bruder», schrieb Ivanovic bei Instagram.

Die beiden Sportler posteten dazu ein Foto mit vier Händen – darunter die eines Kindes und die eines Babys. Schweinsteiger schrieb dazu: «Wir sind dankbar und voller Liebe über unser neues Familienmitglied. Willkommen auf der Welt kleiner Mann.» Einen Namen nannte er nicht. Das erste Kind ist knapp eineinhalb Jahre alt, es wurde im März 2018 geboren.

Schweinsteiger und Ivanovic sind seit 2014 ein Paar, im Sommer 2016 heirateten sie in Venedig. Derzeit lebt die Familie in Chicago, wo Schweinsteiger beim Club Chicago Fire unter Vertrag steht. Die aus Serbien stammende Ivanovic, früher Nummer eins der Tennis-Damen, hatte im Dezember 2016 nach mehreren Verletzungen ihre Karriere beendet und begleitete ihren Mann in die USA.

Der FC Bayern München – Schweinsteigers Ex-Club – sendete am Freitag bereits Glückwünsche: «Alles Gute, Basti & Familie», schrieb der Verein bei Twitter – und postete dazu den Hashtag #MiaSanFamily.