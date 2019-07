Shannen Doherty spielt für Luke Perry

Anzeige

Los Angeles (dpa) – US-Schauspielerin Shannen Doherty (48, «Charmed – Zauberhafte Hexen») ist in einer Tribute-Folge der TV-Serie «Riverdale» für ihren verstorbenen Ex-Kollegen Luke Perry zu sehen. Auf Instagram postete sie am Sonntag zwei alte Fotos von sich und Perry, der im März im Alter von nur 52 Jahren nach einem Schlaganfall starb.

Dazu schrieb sie: «Ich fühle mich sehr geehrt, Luke in „Riverdale“ würdigen zu können. Die Art, wie diese Show sein Andenken ehrt, ist wunderschön. Er wird vermisst. Heute. Morgen. Für immer.» Die Tribute-Folge soll im Oktober unter dem Titel «Kapitel 58: In Memoriam» beim US-Sender «The CW» laufen.

Bereits am 7. August feiert die 90er-Jahre-Kultserie «Beverly Hills, 90210» ihr TV-Comeback. Doherty und Perry spielten darin jahrelang das Liebespaar Brenda Walsh und Dylan McKay. In der Neuauflage sind neben Doherty auch wieder Jennie Garth, Jason Priestley, Tori Spelling, Ian Ziering, Brian Austin Green und Gabrielle Carteris zu sehen.

Doherty kämpft seit langem gegen den Brustkrebs und dokumentierte ihren Weg – inklusive einer Operation zum Brustaufbau – immer wieder in den sozialen Netzwerken. 2015 wurde die Krankheit bei ihr diagnostiziert. Gerade habe sie sich wieder Bluttests und Untersuchungen unterzogen, postete sie am Sonntag auf Instagram. Sie sei dankbar, in einer Produktion zu arbeiten, die es ihr erlaube, sich um ihre Gesundheit zu kümmern.