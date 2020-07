Shaquille O’Neal hilft bei Autopanne

Anzeige

Berlin (dpa) – Shaquille O’Neal gehört nicht nur zu den besten Basketballspielern der Welt, er ist auch ein guter Pannenhelfer. Der 48-Jährige war am Montag in seinem Auto in Florida unterwegs, als er einen Unfall sah, schrieb der zuständige Sheriff von Alachua County in einem Facebook-Post. «Er hielt an, um zu sehen, ob es der Fahrerin gut ging und blieb bei ihr, bis die Polizei eintraf.»

In dem veröffentlichten Dashcam-Video des Polizeiwagens ist zu sehen, wie der Basketballer auf die Beamten wartet und diese begrüßt – beide stilsicher mit einem Faustcheck, wie die Beamten schrieben. Anschließend verabschiedete sich «Shaq» und setzte seinen Weg fort. Der Grund für die Panne war wohl ein geplatzter Reifen.

