Sylvie Meis gibt Trennung von Bart Willemsen bekannt

Anzeige

Berlin (dpa) – Noch vor wenigen Wochen zeigten Entertainerin Sylvie Meis (41) und ihr neuer Freund Bart Willemsen (29) öffentlich ihre Liebe – nun haben sich die beiden getrennt. Dem Magazin «Bunte» sagte die Fernsehmoderatorin und Modedesignerin: «Es war eine wunderbare Zeit gemeinsam, die vor ein paar Wochen geendet hat.»

Meis und der niederländische Filmproduzent waren seit November 2018 ein Paar gewesen. Kennengelernt hatten sie sich bei den Dreharbeiten zu ihrem ersten deutschen Kinofilm «Misfit» in Amsterdam. Bei der Premiere in Köln am 9. März traten die beiden noch als Paar auf.

Bis 2013 war Meis mit Ex-Fußball-Profi Rafael van der Vaart verheiratet. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn.