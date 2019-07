Toni Kroos: Ronaldo hat die lauteren Partys gefeiert

Anzeige

Berlin (dpa) – Der deutsche Fußball-Profi Toni Kroos (29) hat den früheren Real-Madrid-Star Cristiano Ronaldo nicht nur als Teamkollegen, sondern auch als Nachbarn erlebt – mit den rauschenderen Partys. In der ZDF-Talkshow «Markus Lanz» am Donnerstagabend sagte Kroos, der in Madrid «Hecke an Hecke» mit Ronaldo wohnte: «Die etwas lauteren Grillabende fanden eher bei ihm statt.»

Er selbst sei eher selten dort gewesen, weil Ronaldo andere Uhrzeiten zum Grillen bevorzugt habe. Zum Thema Party-Lärm sagte der Mittelfeldspieler von Real Madrid: «Es kam eher mal von uns ein „Ruhe da drüben!“».

Auch eine Whatsapp-Gruppe der gesamten Real-Mannschaft mit Ronaldo habe es gegeben. Viel wollte Kroos nicht über die Inhalte verraten. Er sei aber auch Nützliches dabei gewesen: «Du fährst zum Spiel, es ist Besprechung, einer verschläft immer. Den kriegt man dann vielleicht über Whatsapp.»

Toni Kroos spielt seit 2014 für Real Madrid. Der Portugiese Ronaldo gehörte dem Verein von 2009 bis 2018 an.

Der Nationalspieler sprach mit Lanz auch über die Dokumentation «Kroos», die seit 4. Juli in den deutschen Kinos zu sehen ist. Er war zusammen mit seinem Bruder Felix Kroos (28), Mittelfeldspieler beim 1. FC Union Berlin, in der Talkshow zu Gast.