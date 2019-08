US-Model Ashley Graham erwartet erstes Kind

Anzeige

Los Angeles (dpa) – US-Topmodel Ashley Graham (31) erwartet ihr erstes Kind. Auf Instagram präsentierte sie am Mittwoch (Ortszeit) einen Video-Clip, in dem sie und ihr Ehemann Justin Ervin lächelnd in die Kamera blicken und «Überraschung!» rufen. Dabei zeigte Graham stolz ihren Babybauch.

«Heute vor neun Jahren habe ich die Liebe meines Lebens geheiratet», schrieb Graham dazu. «Es ist die allerbeste Reise mit meinem Lieblingsmenschen auf der ganzen Welt! Heute fühlen wir uns so gesegnet, dankbar und freuen uns, mit unserer wachsenden Familie zu feiern! Schönen Jahrestag, Justin Ervin! Das Leben wird jetzt noch toller.» Der Filmproduzent Ervin (30) postete ein Foto von sich und Graham, auf dem er ein Ultraschallbild in der Hand hält.

Graham ist das Werbe-Gesicht der amerikanischen Übergrößen-Bekleidungsfirma «Lane Bryant». Sie war als Model auf den Covern zahlreicher US-Magazine zu sehen und 2016 Jury-Mitglied der US-amerikanischen Fernsehsendung «America’s Next Top Model». Seit 2010 ist sie mit Ervin verheiratet.