Zwei Grimme-Preise für Netflix-Serien

Anzeige

Essen (dpa) – Gleich zwei Produktionen des Streamingriesen Netflix erhalten in diesem Jahr einen Grimme-Preis für Qualitätsfernsehen.

In der Kategorie Kinder & Jugend geht ein Preis an die Serie «How To Sell Drugs Online (Fast)». Die Coming-of-Age-Serie habe die Jury mit ihrer «geschickten visuellen Umsetzung» und ihren «ausgefeilten Dialogen» überzeugt, teilte das Grimme-Institut in Essen mit.

In der Kategorie Fiktion erhält die Drama-Serie «Skylines» über das Hip-Hop-, Finanz- und Drogenbusiness eine der begehrten, undotierten Auszeichnungen. Bereits 2018 hatte Netflix einen Grimme-Preis für die Serie «Dark» erhalten.

Insgesamt 16 Produktionen werden mit Grimme-Preisen ausgezeichnet. Die Besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschul-Verbands (DVV) geht in diesem Jahr an den Regisseur und Autor Heinrich Breloer («Brecht», «Todesspiel»). Die Preise sollen am 27. März im Marler Theater verliehen werden.

Der undotierte Grimme-Preis zeichnet Fernsehsendungen und -leistungen aus, die als vorbildlich bewertet wurden. Er gilt als einer der wichtigsten Preise für Qualitätsfernsehen in Deutschland.