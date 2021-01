Peter Becker hat das Zeug dazu, als „Querulant“ des Jahres in die Annalen des Zentralen Impfzentrums (ZIZ) in Rheinstetten einzugehen. Mit seiner Kritik hält der Mann aus der Südwestpfalz nicht hinterm Berg. Die will er jedoch konstruktiv verstanden wissen. „Ich weiß, dass die Organisation der Abläufe keine leichte Aufgabe ist, aber in Karlsruhe ist noch viel Raum für Verbesserungen“, sagt er.

Es fing schon schlecht an: Vergeblich waren Becker und seine hochbetagte Tante aus dem Raum Bruchsal vor etwas mehr als einer Woche zum ZIZ gefahren. Doch trotz Termin war niemand da und die Halle zu. Das Duo musste unverrichteter Dinge den Rückzug antreten. Einen Tag später dann kam ein Schreiben, in dem von einem Fehler im Buchungssystem des Landes die Rede war. Dazu gab es einen neuen Termin. Doch was er dann erlebte, missfiel Peter Becker sehr - und er ist nicht der einzige Frustrierte.