Corona-Krise in den USA: Die Supermacht hat plötzlich Selbstzweifel

Geknickter Patriotismus: Die Corona-Krise lässt die Bevölkerung der USA an der Unfehlbarkeit der Supermacht zweifeln. Hinter den allseits bekundeten Höflichkeiten macht sich Verzweiflung breit.

Von Frank Herrmann

Mit Helden hatten sie es hier schon immer. Freitags konnte man sich darauf verlassen, dass in den Abendnachrichten von ABC, einem der großen Fernsehsender, ein „hero of the week“ vorgestellt würde. Ein Held der Woche. Mal war es der Pilot eines Hubschraubers, dessen Besatzung nach einem Hurrikan Menschen zu Hilfe kam, die sich auf die Dächer ihrer überfluteten Häuser gerettet hatten.

Mal war es der Lehrer, der eine querschnittgelähmte Viertklässlerin huckepack trug, damit sie an einer Klassenfahrt, einer Wanderung durch eine Felslandschaft, teilnehmen konnte. Mal war es der Enkel, der mit seiner 85-jährigen Oma von Nationalpark zu Nationalpark fuhr, auf dass sie auf ihre alten Tage die Naturwunder Amerikas kennenlerne. In der Epidemie aber hat das mit den Helden inflationäre Ausmaße angenommen, auch im Stadtbild von Washington.