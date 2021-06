Inzidenzwert im Land weiter rückläufig

Coronana-Zahlen: Karlsruhe Spitze, Pforzheim muss bei Lockerungen warten

Das Infektionsgeschehen in Sachen Corona flaut auch in Baden-Württemberg weiter ab. Das Stadtgebiet Karlsruhe liegt mit der Zahl 7,0 bei der 7-Tage-Inzidenz landesweit an der Spitze. Die nahe Goldstadt Pforzheim rutscht immer noch nicht unter die Marke 50, die mit Lockerungen verbunden wäre. Wie sind die Zahlen in der Region?