Der Aufbruch ist auf der Schwarzwaldhochstraße Programm

Der Rucksack ist gefüllt, die Wanderschuhe sind geschnürt, es kann losgehen: Aufbruch, das ist das, was die Schwarzwaldhochstraße signalisiert, eine stete Vorwärtsbewegung. 1949, wenige Jahre nach dem Krieg, wird das besonders augenfällig. Im Frühjahr öffnet die Bühlerhöhe wieder, später im Jahr beantragt Hoteliersfamilie Reymann auf Unterstmatt den Bau eines Skilifts – es soll der erste entlang der Schwarzwaldhochstraße werden.

Ihre Geschichte ist eine Chronik der Aufbrüche. Da sind die Männer, die das Holz ins Tal bringen. Auf den Passhöhen der Holzabfuhrwege entstehen Buschwirtschaften, aus denen eine Perlenkette aus Höhenhotels wird, die bald eine Blütezeit sondergleichen erleben. Dazu trägt der Skisport bei, aber auch die Werbung, die Ende des 19. Jahrhunderts Gäste vor allem aus Mannheim, Karlsruhe, Frankfurt und Straßburg anlockt. Es keimt die Idee einer Ferienstraße, denn die Hotels sollen vergleichsweise komfortabel zu erreichen sein. 1912 richtet das Bühler Unternehmen Hatz eine Buslinie ins Höhengebiet ein; Zufahrten wie über den Zimmerplatz entstehen. Oben aber muss der Fahrgast einiges über sich ergehen lassen. Als der badische Finanzminister Adam Remmele 1925 Herrenwies besucht und umhergefahren werden möchte, weist ein Postamtmann den Busfahrer an, jedes Schlagloch anzusteuern, um dem Gast den Zustand der Straße vorzuführen.

Der Bühler Bürgermeister Edwin Grüninger ist es, der die Idee der Hochstraße vorantreibt. Rund vier Jahre kämpft er darum, auch drohend: „So wie die Dinge liegen, wird der Höhenautoverkehr im nördlichen Schwarzwald unbedingt in der nächsten Zeit eingeführt werden. Da aber dieses Straßenstück fehlt, wird der Verkehr andere Wege gehen. Er wird den Weg über den württembergischen Schwarzwald wählen und es wird die Tatsache zu verzeichnen ein, daß wieder einmal das Land Württemberg der gewinnende und das Land Baden der verlierende Teil ist.“ Am 8. November 1930 wird das Teilstück von Hundseck nach Unterstmatt eröffnet – es ist auch der Tag, da die Bezeichnung „Schwarzwaldhochstraße“ in die Welt tritt. Wer sie „erfunden“ hat, ist laut Ernst Kafka, der mit Wolfgang Schlund das 2007 erschienene kenntnisreiche Buch „Die Schwarzwaldhochstraße. Geschichte und Geschichten“ geschrieben hat, nicht sicher überliefert. Der Gaggenauer Bürgermeister August Schneider soll dabei den Pan-American Highway im Blick gehabt haben.

Abschnitt um Abschnitt wird die Straße erweitert, bis sie aussichtsreich, immer entlang des Bergrückens, von Baden-Baden bis Freudenstadt reicht. Der Aufbruch in die Wirtschaftswunderzeit macht sie zu einem gefragten Ziel. Doch der Boom hat ein Verfallsdatum, auch wenn das nicht genau festgelegt ist. Der Niedergang ist fließend, sagt Roland Seiter. Der Pressesprecher der Stadt Baden-Baden hat sich in Büchern („Erlebnis Schwarzwaldhochstraße ... zu Großvaters Zeiten“) mit ihr befasst und sammelt alte Ansichten. Bald habe es die Deutschen in ihr Sehnsuchtsland Italien gezogen, mit zunehmend besser gefüllten Portemonnaies zeigen die Urlauber der Schwarzwaldhochstraße immer öfter die kalte Schulter. „Der Verkauf der Höhenhotels an Gewerkschaften, Knappschaften und ähnliche Einrichtungen war eine Folge davon“, meint Seiter. Ein Boom nach der deutschen Wiedervereinigung währt nur kurz. Heute ist die Perlenkette gerissen: Leerstände und Ruinen prägen vielfach das Bild.

Manches Problem schwant schon Grüningers Zeitgenossen: „…unter Umstände können Hunderte von Leuten ich für länger Zeit auf den Höhen aufhalten, die Umgebung heimsuchen und die Landschaft nicht bloß um ihre Ruhe und Einsamkeit bringen, sondern auch die Pflanzen- und Tierwelt stark beeinflussen, wodurch dem Wanderer das genommen wird, was er in erster Linie sucht...“ So zitiert Wolfgang Schlund die Zeitschrift „Württemberg“ von 1929. So kommt es: Wer Ruhe sucht, muss die oft – nicht nur in Corona-Zeiten – vom Blech überfüllte Straße weit hinter sich lassen. Der Reiz verkehrt sich mitunter ins Gegenteil.

Die Gründung des Nationalparks Nordschwarzwald 2014 ist einer von verschiedenen Versuchen des Gegensteuerns. Der Verein Kulturerbe Schwarzwaldhochstraße verkündet sein Ziel schon im Namen. Auch Roland Seiter engagiert sich hier. Wer ihn fragt, was ihm an der Panoramastraße so gefalle, muss ein wenig Zeit haben: „Wo soll ich anfangen und wo aufhören“, lacht er. Da sind die Kindheitserinnerungen, Sonntagnachmittage im Plättig-Hotel, Fahrten im Auto des Vaters, der beruflich oft in Freudenstadt zu tun hatte, erste Versuche auf Skiern, die Landschaft. Doch es ist keineswegs nur ein verklärender, ein nostalgischer Blick, den Seiter nach oben richtet. Heute sei es das Bewusstsein einer komplexen Geschichte und Entwicklung, das ihn fasziniere.

„Wir wollen Aufmerksamkeit darauf lenken“, sagt Seiter. „Nur so kann es gelingen, dass die Politik wieder hinschaut.“ Die Hoffnung auf den Nationalpark habe sich nicht erfüllt - der Wunsch war eine Zweigstelle am Sand. Der Runde Tisch mit den unterschiedlichsten Beteiligten, den Tourismus-Minister Guido Wolf (CDU) jetzt gestartet hat, könnte ein neuer Hoffnungsschimmer sein. Ein Aufbruch müsste es wieder sein, ein Aufbruch, der dem Juwel im Schwarzwald neuen Glanz verleiht.