Der falsche Flüchtling in Uniform

Von Nico Pointner und Alexei Makartsev

Der Fall war filmreif: Ein rechtsextremer Oberleutnant, der weder syrisch aussieht noch arabisch spricht, gibt sich als Flüchtling aus, spielt einen Obstverkäufer aus Damaskus und beantragt Asyl. Erfolgreich. Mit seinen rechten Kameraden soll er einen Terroranschlag unter falscher Flagge planen. Vor genau einem Jahr kommt der rechtsextreme Oberleutnant Franco A. in Untersuchungshaft. Der Fall bringt die Bundeswehr über Wochen in die Schlagzeilen. Zwei weitere mutmaßliche Komplizen werden verhaftet. Die Rede ist bald von einem rechten Terrornetzwerk in der Truppe, von Soldaten, die Waffen aus Kasernen stehlen und eine Todesliste mit Politikernamen anfertigen.

Was genau Franco A. vor hatte und wie groß die Terrorgefahr war, ist immer noch nicht klar. Von einer bewaffneten Verschwörung ist aber keine Rede mehr. Ende November kommt Franco A. wieder auf freien Fuß, weil es an einem dringenden Tatverdacht mangelt. Seine beiden Komplizen wurden bereits vorher freigelassen. Der Oberleutnant bleibt trotzdem tatverdächtig: Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe erhebt im Dezember Anklage wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.

Ob sie zugelassen wird, ist noch unklar. Doch der Skandal hat die Bundeswehr bis ins Mark erschüttert – und Spuren in und außerhalb der Truppe hinterlassen. Franco A. fiel mit seiner rechten Gesinnung bereits 2014 auf, die Bundeswehr ließ ihn trotz einer rassistischen Masterarbeit gewähren. Im Januar stellt das Ministerium ein Disziplinarverfahren gegen frühere Vorgesetzte von Franco A. ein.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) gibt sich im Frühjahr 2017 als schonungslose Aufklärerin. Sie fliegt mit der versammelten Hauptstadtpresse in die Kaserne des Oberleutnants im elsässischen Illkirch. Sie lässt alle Kasernen nach Wehrmachtsandenken durchsuchen und Meldeketten überprüfen. Sie attestiert ihrer Bundeswehr vor einem Millionenpublikum ein „Haltungsproblem“ und „Führungsschwäche“. Sie will antreiben, um nicht selbst zur Getriebenen zu werden. Weil sie dabei auf Distanz zur eigenen Truppe geht, steht sie jedoch bald selbst unter Beschuss. Den einen macht sie nicht genug gegen rechtsextreme Umtriebe in der Truppe, andere werfen ihr maßlose Übertreibung vor.

Elf Monate nach Bekanntwerden des Falls Franco A. unterzeichnet von der Leyen dennoch einen neuen Traditionserlass, der die „reiche Geschichte“ der Bundeswehr in den Mittelpunkt ihrer Erinnerungskultur stellen soll. Die Ministerin will, dass die Truppe sich klarer von der nationalsozialistischen Vergangenheit abgrenzt. Bis heute herrscht Verunsicherung in den Kasernen: Auf was dürfen deutsche Soldaten stolz sein? Ein Bild von Altkanzler Helmut Schmidt in Wehrmachtsuniform an der Bundeswehr-Uni in Hamburg wird erst abgehängt, nach öffentlicher Empörung hängt es jedoch wieder an der Wand.

Vor allem innerhalb der Bundeswehr selbst hinterlässt der Skandal Spuren. Hinter vorgehaltener Hand werfen Soldaten der Befehlshaberin vor, sich auf Kosten der Truppe inszeniert zu haben. Obwohl von der Leyen sich dafür entschuldigt hat, wird ihr der Vorwurf des Haltungsproblems noch immer übel genommen. Gleichzeitig hat die Ministerin aber offenbar auch viele Soldaten und Offiziere wachgerüttelt.

Im Gespräch mit den BNN erklärt der Wehrbeauftragte des Bundestags, Hans-Peter Bartels, die gestiegenen Zahlen der rechtsextremen Vorfälle 2017 (siehe Artikel unten) vor allem mit der „höheren Meldesensibilität“ in der Bundeswehr. Rechte Sprüche würden nun seltener verschwiegen werden, so der SPD-Politiker. Insgesamt habe sich das Problem des Extremismus unter den Militärangehörigen ein Jahr nach der Festnahme von Franco A. nicht stark verändert. „Die Bundeswehr bleibt weiter ein Abbild der Gesellschaft“, so Bartels – und fordert zugleich, dass der Militärische Abschirmdienst (MAD) jedem Verdachtsfall nachgeht.

Bartels wünscht sich eine bessere politische Bildung in den Kasernen, um den Extremismus effizienter zu bekämpfen. „Die Soldaten müssen nicht nur kämpfen, sie müssen auch wissen, wofür sie kämpfen“, sagt der Wehrbeauftragte.