Der gescheiterte Heilsbringer

In einem frühen Moment der Klarheit nannte Martin Schulz den Journalisten einen wichtigen Grund für seinen späteren, schmerzlichen Fall. Er habe seine euphorisierten Parteifreunde von Anfang an vor dem „Schulz-Hype“ gewarnt, klagte im Mai 2017 der SPD-Chef, damals noch voller Hoffnung, die Herbstwahl gegen die strauchelnde Kanzlerin Merkel zu gewinnen. Und fügte offen hinzu: „Ich kann aber nicht ausschließen, dass ich mich selber davon habe beeindrucken lassen.“

Der renommierte Europäer, ein erfahrener Netzwerker und routinierter Kompromisseschmied auf den politischen Bühnen in Straßburg und Brüssel, hatte seine Überzeugungskraft stark überschätzt, als er sich Anfang 2017 mutig in die Berliner Politik gestürzt hat. Schulz ließ sich von der mächtigen Schulz-Welle allzu gerne tragen, die aus Verzweiflung einer zerstrittenen Partei geboren worden war, die nach Erneuerung durstete. Er wurde wie ein Messias mit 100 Prozent zum neuen Vorsitzenden gewählt. Mit Schulz an der Spitze setzte die SPD in Umfragen zunächst zum erstaunlichen Höhenflug an.

Alles schien möglich, dann verspielte der einst talentierte Fußballer jedoch allzu leichtfertig seinen 1:0-Vorsprung im großen Finale gegen die Union. Dass Schulz im Wahlkampf ausgerechnet das Thema Europa stiefmütterlich behandelte, irritierte viele. Der neue Heilsbringer war beratungsresistent, er machte taktische Fehler und verließ sich auf sein Bauchgefühl, dass alles gut werden würde. Es ließ ihn brutal im Stich.

Als der SPD-Spitzenkandidat einen Monat vor der Wahl in einem Interview tönte: „Am 25. heißt der Bundeskanzler Martin Schulz“, hätte Schulz schon Schadensbegrenzungsszenarien entwerfen müssen. Gegen die weitgehend fehler- und risikofrei agierende Machtmanagerin Merkel hatte der zweifache Vater, Ex-Alkoholiker und gelernter Buchverkäufer aus Würselen, der sich gerne volksnah gab, keine Chance.

Es war jedoch sein Zickzackkurs seit dem Wahldesaster, mit dem sich der glücklose Parteivorsitzende am Ende vollkommen unglaubwürdig gemacht hatte. Schulz schloss die Große Koalition vehement aus, dann aber warb er lautstark für sie. Mal sah er sich als Oppositioneller, später wollte er doch noch Minister werden. „Man muss nicht um jeden Preis regieren. Das ist richtig. Aber man darf auch nicht um jeden Preis nicht regieren wollen“: Diese Worte des müde und verbraucht wirkenden Parteivorsitzenden waren es nicht, die die SPD am Ende auf den GroKo-Kurs brachten. Den kritisch wichtigen Umschwung vollzog für Schulz auf dem Sonderparteitag in Bonn die kämpferische, brillante Andrea Nahles.

Der letzte große Fehler des 62-jährigen Politikers war es, nicht auf seine Partei zu hören. Schulz spricht sechs Sprachen, aber offenbar nicht die der einfachen Sozialdemokraten. Die murrten laut, als der Wahlverlierer seinen früheren Freund Sigmar Gabriel gnadenlos ins politische Abseits schob, um selbst Außenminister zu werden. Das konnte nicht gut gehen.