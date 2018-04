Mitten im Malerdorf ist das wichtigste Haus verpackt. Zwar will die Stadtteilpolitik das historische Rathaus mit ihrem Zukunftskonzept für Grötzingen auch zur Erinnerungsstätte an die berühmte Malerkolonie in Schloss Augustenburg machen.

Eine Verhüllungsaktion à la Christo ist aber auf Dauer nicht beabsichtigt. Grötzingen hat mit seinem Rathaus schon etwas ganz Besonderes, das für Heimatstolz sorgt: Der steinerne Sockel, der den Dreißigjährigen Krieg überstand, ist mit 435 Jahren eines der ältesten Gemäuer der Fächerstadt.

Aber die morschen Balken seines Fachwerks, der Schimmel unter dem Dach und der durch die Sanierung nach dem Zweiten Weltkrieg eingebaute Asbest in den Böden machen das Rathaus zum Problem.

Die Sanierung des 350 Jahre alten Obergeschosses und des ausgebauten Dachstuhls nimmt unerwartete Ausmaße an, die proportional mit der Explosion von Kosten und Zeitaufwand beim Karlsruher U-Strab-Bau vergleichbar sind: Im Juli 2016 begann die Sanierung. Ein halbes Jahr sollte sie dauern. Fast zwei Jahre sind inzwischen vergangen – und das Rathaus ist verpackt.

Noch klaffen Löcher im Boden des Ratssaals, und das Dachgeschoss ist wegen Vergiftungsgefahr gesperrt. Das verhüllte Kleinod bleibt Baustelle, mindestens noch ein Jahr. Die Bauzeit wird sich also dann versechsfacht haben. So weit ist es mit den Kosten nicht: Eine halbe Million Euro war angesetzt. Daraus sind mittlerweile 1,3 Millionen Euro geworden.

Ortsvorsteherin Karen Eßrich freut sich, dass in diesem Fall die Stadt per Votum des Gemeinderats auch die Preissteigerung decke.

Die Ortsvorsteherin muss also noch ein Jahr im Ausweichquartier Bauhof ausharren, bis sie ihr neues 18-Quadratmeter-Zimmer im Obergeschoss am Marktplatz beziehen kann. Ob der 18-köpfige Ortschaftsrat in den für ihn und die Zuhörer engen Ratssaal mit der schmucken Mittelsäule zurückkehrt? Darüber müsse er selbst noch entscheiden, erklärt Karen Eßrich. Sie favorisiert, dass das Gremium weiter in der Begegnungsstätte tagt. Das Standesamt indessen komme zurück ins Erdgeschoss. Also wird es auch wieder Trauungen an Grötzingens erster Adresse geben.

Sicher ist, dass die Kunstmaler, die Grötzingens Ruf als Kulturdorf Ende des 19. Jahrhunderts begründeten, die Gewinner der Sanierung sind. Die Wände des historischen Ratssaals, wo schon über Jahrzehnte einige Kunstwerke aus Grötzingens Schatzkammer hingen, werden zu einer richtigen Erinnerungsstätte ausgestaltet. Nicht nur der Rehbock von Otto Fikentscher, dem Begründer der Malerkolonie, soll wieder dort hängen.

Eßrich möchte im Bürgersaal möglichst viele Bilder für Grötzingen sprechen lassen. Derzeit liegt der von Yvonne Wagner von der Ortsverwaltung verwahrte Fundus der Grötzinger Meisterwerke sicher im Verborgenen.

Eßrich, der Ortschaftsrat sowie die Kulturszene um den „Freundeskreis Badisches Malerdorf“ wollen mehr. Die Ortsvorsteherin erklärt das Raumkonzept für das Rathäuschen: Im Treppenhaus hängen alte Fotos. Sie zeigen die Maler selbst und ein Bild der Bohème an der Pfinz um 1900.

Dazu kommt in einem Erdgeschosszimmer die Präsentation der Grötzinger Geschichte, mit Porträts früherer Bürgermeister. Vielleicht schafft es Grötzingen auch, in einigen Jahren ein richtiges Kulturzentrum mit kleinem Malerdorfmuseum etwa an die Nordseite des Niddaplatzes zu stellen.

Momentan läuft die Endphase im Planprozess für die Aufwertung des Ortskerns. Eßrich erwartet, dass bis Oktober darüber Ortschaftsrat und Gemeinderat entscheiden. Dann könne man das Förderprogramm für das Sanierungsgebiet beantragen. Auch die Einrichtung einer Galerie für zeitgenössische Kunst im Haus an der Westseite des Marktplatzes gehört zum Konzept, mit dem Eßrich&Co Grötzingen mittels der Dauerpräsentation der Malerkolonie als einen Ort der Kunst beleben wollen.

Auf diese Weise könnten der Grötzinger Kulturplan und das Entwicklungskonzept für die Ortsmitte ineinandergreifen, erklärt Eßrich. „Grötzingen hat mit der Malerei ein Pfund, das Touristen anziehen kann“, meint Eßrich. Noch habe die Stadt Karlsruhe diese Chance nicht erkannt.