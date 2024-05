100 Städte im Vergleich: Wo Mieten am teuersten ist

Die Mieten steigen, vom Monatslohn bleibt immer weniger übrig. Wo in Deutschland Mieten im Vergleich zum Einkommen am teuersten ist, zeigt eine Analyse von „Immowelt”.

Bis zu 40 Prozent des Gehalts für die Miete: So hoch sind die Wohnkosten für Singles in deutschen Städten. Das Immobilienportal „Immowelt” hat die sogenannte Wohnkostenbelastung von Singles bei Neuvermietung in den 106 kreisfreien Städten analysiert.

Ergebnis: In 45 von 106 Städten müssen Einpersonenhaushalte mehr als 30 Prozent des mittleren Nettoeinkommens für die Warmmiete ausgeben.

Am teuersten ist es in München: Die Wohnkosten verschlingen 40 Prozent des Einkommens. Aber auch Berlin und Hamburg (je 36 Prozent) haben eine sehr hohe Mietbelastungsquote. Auch in kleineren Städten wie Rosenheim, Offenbach (je 35 Prozent), Landshut, Fürth und Würzburg (je 34 Prozent) müssen Singles einen großen Teil des Gehalts für die Warmmiete ausgeben.

Nur in zehn von 106 Städten liegt die Wohnkostenquote bei maximal 25 Prozent. Am günstigsten ist das Wohnen in Wolfsburg (21 Prozent).

In diesen Großstädten ist die Mietbelastung am größten

Die hohen Wohnkosten in deutschen Metropolen wie München, Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart und Frankfurt belasten insbesondere Singles stark. München führt mit einer Wohnkostenquote von 40 Prozent bei Neuvermietung. Und das, obwohl die Isarmetropole mit einem Mediannettoeinkommen von monatlich 2.774 Euro zu den Städten mit den höchsten Gehältern zählt. Allerdings liegt die Warmmiete einer 50-Quadratmeter-Wohnung auch bei 1.102 Euro. Das ist deutlich höher als in jeder anderen deutschen Stadt.

Aber auch andere Metropolen haben eine sehr hohe Mietbelastungsquote. Den 2. Platz teilen sich Berlin und Hamburg mit einer Wohnkostenquote von jeweils 36 Prozent bei neuen Mietverhältnissen.

In Berlin fällt besonders die Diskrepanz zwischen Einkommen und Wohnkosten auf. Obwohl Berlin im Gehaltsvergleich der Städte nur den 39. Platz einnimmt, liegt die Hauptstadt bei den Wohnkosten für eine Singlewohnung auf dem 5. Rang. Ähnliche Belastungen erfahren Alleinlebende auch in Köln und Stuttgart (je 33 Prozent) sowie in Frankfurt (32 Prozent).

Wohnkostenquote in Bayerns Städten hoch

Die Wohnkosten belasten nicht nur Metropolen, sondern auch kleinere Städte in Deutschland. Besonders in Bayern ist die Belastung hoch. Sechs der 10 Städte mit dem größten prozentualen Anteil der Wohnkosten am Medianeinkommen befinden sich im Freistaat. Zum Beispiel Rosenheim mit 35 Prozent und in Landshut, Fürth und Würzburg mit jeweils 34 Prozent.

Auch in anderen Bundesländern übersteigt die Belastung von Einpersonenhaushalten oft die kritische 30-Prozent-Marke, besonders in Städten wie Offenbach (35 Prozent), Mainz und Heidelberg (je 33 Prozent). In allen drei Städten beträgt die durchschnittliche Warmmiete einer 50-Quadratmeter-Wohnung mehr als 800 Euro.

Auch in ostdeutschen Städten wie Potsdam, Erfurt und Jena ist die Wohnkostenquote mit 31 Prozent hoch. In Potsdam und Jena liegt dies an den vergleichsweise hohen Mieten, während in Erfurt das niedrigere Gehaltsniveau eine Rolle spielt.

Beste Quote in Wolfsburg

In nur zehn von 106 kreisfreien Städten Deutschlands geben Singles bei neuen Mietverhältnissen höchstens 25 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Warmmiete aus. Die niedrigste Belastung gibt es in Wolfsburg, wo aufgrund guter Gehälter in der Automobil- und Zuliefererbranche ein hohes Mediannettoeinkommen (2.912 Euro) auf vergleichsweise niedrige Wohnkosten (597 Euro) trifft.

Hier beansprucht die Warmmiete einer 50-Quadratmeter-Wohnung nur 21 Prozent des Einkommens. Danach folgen Chemnitz, Ludwigshafen und Pirmasens mit 24 Prozent. Auch in den Ruhrgebietsstädten Gelsenkirchen, Hagen und Herne sowie in Schweinfurt, Wilhelmshaven und Zweibrücken beträgt die Belastung lediglich 25 Prozent.