Bluttat in Flensburg

16-Jähriger bei Streit getötet - 19-Jähriger festgenommen

Mehrere Jugendliche geraten in Flensburg in Streit. Ein 16-Jähriger wird dabei schwer verletzt und stirbt kurz danach im Krankenhaus. Ein 19-Jähriger wird noch in der Nacht festgenommen.