Der Weg zu Sieglinde Dosser ist lang. Kurve um Kurve schraubt sich die schmale Bergstraße aus Schenna nach oben, vorbei an einsam gelegenen Bauernhöfen in Panoramalage und grünen Almwiesen, die so steil sind, dass dem Flachlandtiroler schon beim Anblick schwindelig wird.

Die Passer, die dem Tal Richtung Timmelsjoch den Namen gab, schrumpft zu einer blauen Linie zusammen. Am anderen Ufer grüßt Schloss Tirol, wo einst die Landesfürsten der gleichnamigen Grafschaft residierten.

Wer hier oben, auf knapp 1.200 Meter Höhe leben will, vor allem während der schneereichen Wintermonate, muss aus einem ganz besonderen Holz geschnitzt sein.

Zu Besuch bei der Bäuerin des Jahres außerhalb von Schenna

„Ich habe es keine Minute bereut, von Schenna auf den Boarbichlhof gezogen zu sein“, erzählt die „Bäuerin des Jahres 2017“ - und ihre Worte klingen so bestimmt, dass das Gegenüber keine Sekunde an der Aufrichtigkeit zweifelt. 2005 war es, als Sieglinde Dosser zusammen mit Ehemann Heinrich und den drei Kindern die Zelte in dem wuseligen Schenna abbrach und den ziemlich heruntergekommenen Hof kaufte- trotz warnender Stimmen und finanziellen Risikos.

Alles, wirklich alles hat die fünfköpfige Familie aufgebaut und saniert, bevor Haus, Hof und Ferienwohnung behaglich waren. Das Grauvieh im Stall, das Grille, Arnika, Safra oder Nüsse heißt, bekommt Heu und Hafer, die 30.000 Liter Milch im Jahr, die früher an eine Genossenschaft verkauft wurden, verwandeln sich heute unter den fachkundigen Händen der Bäuerin in schmackhaften Yoghurt sowie würzigen Frisch- und Bergkäse.

Auf zwei Wochenmärkten verkauft sie ihre Sorten mit so wohlklingenden Namen wie Kräutermandl, Schmuggler Luis oder Knott’ n Kas. Ein paar Hotels zählen zu ihren Abnehmern, doch am häufigsten geht das nachhaltig produzierte Lebensmittel im eigenen Hofladen über die Theke.

Sieben Tage hat die Arbeitswoche, 365 Tage das Arbeitsjahr. Urlaub? „Kein Bedarf“ bekennt die 51-Jährige, als wär dies das selbstverständlichste auf der Welt. Nur ab und zu gönnt sich das Ehepaar einen kurzen Tapetenwechsel, beispielsweise am Wolfgangsee.

Doch in der übrigen Zeit müssen die Tiere versorgt werden. Im November, wenn alle Vorräte verkauft, die Tiere im Stall und die letzten Feriengäste abgereist sind, wird es ruhig auf dem Boarbichlhof. „Dann habe ich Zeit, die Natur zu genießen“, erzählt die Bäuerin, deren Arbeitstag um fünf Uhr beginnt. Doch tauschen möchte sie mit keinem Menschen.

Die erste Frühstückspension von Schenna ist jetzt ein Viersterne-Superior-Hotel

Noch vor einem halben Jahrhundert war der Südtiroler Ferienort Schenna, nur rein paar Kilometer von Meran entfernt, ein Bauerndorf mit Misthaufen vor der Tür und Vieh unterm Dach. Doch dann rollten die ersten sonnenhungrigen Teutonen über den Reschenpass gen Süden, und ein paar schlaue Südtiroler witterten ihre Chance.

Warum nicht Kost und Logis anbieten auf dem sonnenverwöhnten Balkon hoch über dem Meraner Becken, wo einem Apfelplantagen, Rebhänge und schroffe Felsriesen wie auf einem Silberteller präsentiert werden. Franz Mair war ein solcher Pionier, der die erste Frühstückspension Schennas eröffnete.

Heute ist das “Hohenwart”, um mehrere Trakte erweitert, ein Viersterne-Superior-Hotel und eines der Flaggschiffe der Gastronomie. Längst zählt das bezaubernd gelegene Dorf mit den 300 Sonnentagen im Jahr zu den beliebtesten Ferienorten des Meraner Landes. Auf jeden der knapp 3.000 Einwohner kommen mindestens zwei Touristenbetten, die Zahl der Gästeübernachtungen knackte 2019 die Millionenmarke.

Wer mit Wanderführerin Roswitha Schwienbacher auf dem Scheener Waalweg unterwegs ist, der von der spektakulären Masulschlucht bis ins Naiftal führt, dem wird schnell klar: Der liebe Gott hat es außerordentlich gut mit diesem Garten Eden gemeint. Im April, wenn sich die Zwei- und Dreitausender mit dicker Schneehaube präsentieren, ist die Luft im Tal der Passer geschwängert von Frühling und ein herrlicher Duft kitzelt die Nase.

Über Nacht verwandelt sich der Landstrich in ein Blütenmeer. 60 Millionen Apfelbäume gedeihen auf der fruchtbaren Südtiroler Erde, besonders viele rund um Meran. In weiß und rosa kleidet sich dann das größte zusammenhängende Apfelanbaugebiet Europas.

Dessen Aushängeschild ist der Golden Delicious - gerne auch als dunkle Ausgabe. Mittendrin zwei Monumente mit Habsburger-Bezug: Schloss Schenna, das von Nachfahren des Erzherzogs Johann bewohnt wird, sowie das Mausoleum, das mit seinen gotischen Bogenfenstern und den filigranen Türmchen wie das Werk eines Zuckerbäckers aussieht.

In diesem großen Landschaftskino gibt es Wanderwege für Jedermann. Sanfte, gemütliche begleiten in gemäßigter Lage die munter plätschernden Waale - die Bewässserungskanäle, die im 15. und 16. Jahrhundert von den Bauern mit Hand gegraben wurden, um das kostbare Nass in den heißen Sommermonaten auf die Felder zu leiten.

Wird der Getreideabbau in großen Höhen bei Schenna wiederbelebt?

Wer höher hinaus will, steigt in die Taser Seilbahn und folgt dem Höhenweg. Wer schwindelfrei und klettererfahren ist, wagt sich dorthin, wo die Pfade schmal und steinig werden und das Gipfelbuch lockt. Selbst der Infinger, der granitgrau und kahl im Rücken des Südtiroler Ferienortes aufragt, lässt sich bezwingen.

Tourismus ist die Quelle des Wohlstandes in Schenna. Es sind Männer wie Sepp Gamper und Stefan Pföstl, die das Bodenständige lieben und voller neuer Ideen stecken. Gamper, Hausherr der autofreien Taseralm, hat eine Vision: Er will den Getreideanbau in höheren Höhen wiederbeleben. Der war in den 1960er Jahren noch überall im Meraner Land üblich. “Die Arbeit musste damals mit Sichel, Pflug und Pferd erledigt werden, was heute viel zu mühsam ist”, erzählt der Almwirt.

So wandte er sich an die Universität Bozen und an das Fraunhoferinstitut, mit dem Ziel, einen Maschinen-Prototyp zu entwickeln, der auch in Steillagen einsetzbar ist. “Immerhin haben wir Hänge mit bis zu 70 Prozent Steigung”, erzählt der Hüttenwirt, dessen Eltern schon in den 1950er Jahren eine kleine Wirtschaft betrieben.

Erste Erfolge gibt es: Wer an den hübschen Chalets, dem Kinderspielplatz und der kleinen Kapelle vorbei spaziert, kann dem Prototypen, gesichert durch ein Seil, beim Arbeiten zusehen. Der ist gleichsam ein Allroundtalent, kann Säen, Mulchen und Ernten in Personalunion. Und der Duft von frisch gebackenem Roggenbrot verrät, dass die erste Ernte im gemauerten Backofen gelandet ist.

Genuss aus einer Hand: Was für Sepp Gamper die alten Roggensorten sind, sind für Stefan Pföstl die Trauben. Eigentlich ist der 39-Jährige Hotelier mit Leib und Seele, doch seine wahre Liebe gehört dem Rebensaft.

Glücklicherweise teilt er diese Leidenschaft mit einem alten Sandkastenfreund: Georg Weger. Der stammt aus einer Landwirtsfamilie, doch mit Apfelanbau hat der Südtiroler nichts im Sinn. Stattdessen wechselte er zum Weinbau, praktizierte in verschiedenen Betrieben in der Toskana und ließ sich in Weinsberg zum Weinbautechniker ausbilden.

Ein Hotelier mit eigenem Weingut

Gemeinsam sind die beiden Freunde nun stolze Besitzer eines Weingutes, wobei die Rollen klar verteilt sind. Der Georg ist für die Qualität der guten Tropfen aus eigener Produktion zuständig, der Stefan für Marketing und Verkauf.

Für den ideal temperierten Weinkeller unterm familieneigenen Hotel wurden 15.000 Kubikmeter Fels aus dem Hang gesprengt, zum eigenen Weingarten wurden 14 Hektar dazu gepachtet. Im Wein-Portfolio finden sich Sauvignon, Gewürztraminer, Chardonnay, Vernatsch, Blauburgunder und Cabernet. “Aber mein größtes Steckenpferd ist der Sekt, der nach Champagner-Art ausgebaut wird,” erzählt Stefan Pföstl.

Die Gäste des Schenna Resorts wissen die Leidenschaft der beiden Jugendfreunde zu schätzen - nicht nur im Herbst, wenn die reifen Trauben per Traktor angeliefert werden und der Duft von vergorenem Obst die Luft schwängert. Die edlen Tropfen werden nicht nur im Restaurant serviert, sie füllen auch die Regale in der edlen Vinothek in der Hotellobby.

Man trifft sich zu Weinverkostungen im urigen Felsenkeller oder zur Lese im Weinberg. Einer der besten Tropfen ist übrigens der Vernatsch. Dazu ein Stück würziger Käse vom Boarbichlhof – mehr braucht es nicht, um glücklich zu sein.