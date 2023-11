Dietmar Woidke bleibt SPD-Vorsitzender in Brandenburg

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke bleibt SPD-Landeschef. Der Landesparteitag bestätigte den 62-Jährigen am Samstag in Schönefeld mit 109 Ja-Stimmen in dem Amt, das war ein Anteil von 90,8 Prozent. Es gab 120 gültige Stimmen. Die Zahl der Nein-Stimmen und Enthaltungen wurden zunächst nicht genannt.

Dies ist das bislang beste Wahlergebnis für Woidke, der die Partei seit mehr als zehn Jahren führt. „Ich nehme das Ergebnis als Zeichen der großen Geschlossenheit, aber auch Entschlossenheit“, sagte Woidke. Bei der Wahl zum SPD-Landeschef im Jahr 2021 hatte er 84,4 Prozent der Stimmen erreicht, im Jahr 2018 waren es 80,8 Prozent.