Begeisterung im Milliardenvolk

440 Millionen Klicks: Chinas Flagge auf dem Mond gehisst

China will weltweit erstmals seit über 40 Jahren Gesteinsproben vom Mond auf die Erde bringen. Nachdem das mit Mondgestein beladene chinesische Modul in der Umlaufbahn robotergesteuert an das Raumschiff „Chang'e 5“ andockte, ist der schwierigste Teil geschafft.