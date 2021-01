Absolut. Die Weltgesundheitsorganisation WHO klassifiziert „internetbezogene Störungen“ seit einigen Jahren als Krankheit. Mediennutzung ist in den Familien, in Stadt und Land gleichermaßen ein Thema. Zu kaum einem anderen Suchtthema bekomme ich so viele Zuschriften. Es ist doch so: Im Netz bekommen Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene, sofort Lob und Anerkennung – in jedem Fall schnell ein Feedback. Das geht im „echten“ Leben natürlich nicht immer so schnell. Da ist der Reiz natürlich groß, viel Zeit mit virtuellen „Freunden“ zu verbringen. Was also tun? Wir müssen dafür sorgen, dass Medien Spaß und nicht krank machen. Das klappt, wenn alle Beteiligten gemeinsam über ihren Medienkonsum sprechen, „gute“ und „schlechte“ Games unterscheiden lernen und es neben all den spannenden digitalen Angeboten noch andere, vor allem reale Highlights im Leben gibt.