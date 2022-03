Rekord an Infektionszahlen

Amtsärzte zu Corona-Erfassung: „Keine Luft mehr nach oben“

Die Arbeitsbelastung in deutschen Gesundheitsämtern ist angesichts der Rekordzahlen an Corona-Neuinfektionen enorm hoch. Experten beklagen Corona-Lockerungen in Anbetracht der Lage.