Änderung zum Jahreswechsel: Auch bei Fruchtsäften muss man jetzt Flaschenpfand zahlen

Dieses Ziel, das die Politik ursprünglich ausgegeben hatte, wurde klar verfehlt. Nach dem Willen der Politik sollte in Deutschland der Mehrweganteil bei Getränken auf 70 Prozent erhöht werden. Nach der jüngsten Untersuchung des Umweltbundesamtes ist der Anteil der Flaschen, die wiederverwendet werden können, seit Jahren rückläufig. 2018 lag er bei nur noch 41,2 Prozent, das war ein Prozentpunkt weniger als im Jahr zuvor. Das sei zu wenig, um die Abfallberge zu verkleinern. „Seit 2000 wurden Mehrwegflaschen in allen Getränkesegmenten stark von Einweg-Kunststoffflaschen verdrängt“, schreibt das Amt. Zudem gebe es beim Mehrweg das Problem, dass immer mehr Brauereien oder Getränkeabfüller eigene Individual-Flaschen verwenden, anstatt auf die einheitlichen Flaschen aus dem deutschlandweiten Pool zurückzugreifen. Das Umweltbundesamt prüft daher in einem Forschungsprojekt, inwiefern unterschiedliche Maßnahmen wie zum Beispiel die Einführung eines Bonus-/Malus-Systems geeignet sind, um den Mehrweganteil zu erhöhen.