350 Personen feiern in Karlsruhe

Auseinandersetzungen in Mannheim nach Wahlsieg für Erdoğan in der Türkei

Nach dem Sieg von Recep Tayyip Erdoğan bei der Stichwahl in der Türkei haben viele Menschen in der Region gefeiert. In Karlsruhe blieb es ruhig, in Mannheim gab es Auseinandersetzungen.